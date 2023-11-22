奧特曼將復職 經濟學者桑默斯為何坐鎮OpenAI新董事會？

人工智慧（AI）聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI 21日夜間宣布，先前遭董事會開除的前執行長奧特曼將復職，董事會成員也將重新洗牌，最令人矚目的是，前美國財長桑默斯（Larry Summers）將成為新版OpenAI董事會的成員之一。

彭博資訊報導，桑默斯是哈佛大學經濟教授，他將與前Salesforce共同執行長Bret Taylor、現任董事Adam D'Angelo組成「初期董事會」，取代上周五突然將奧特曼解職的OpenAI四人董事會，那項突如其來的舉動觸動一波高潮迭起的宮鬥劇，令人質疑這家AI新創公司的未來。

桑默斯以經濟學者之姿成為OpenAI新董事會成員，可能令人訝異。但桑默斯長久來跟華爾街和華府人脈關係既深且廣，而且篤信AI將影響白領工作。有他坐鎮監督OpenAI，既可降低監管疑慮，也有助鞏固OpenAI與華爾街的關係。

擔任OpenAI董事後，桑默斯可能被賦予招聘董事的任務，並強化公司治理。知情人士說，新董事會成員可能包含奧特曼和大股東微軟公司的代表。

目前，桑默斯已在兩家科技公司的董事會取得一席之地：支付公司Block，以及軟體公司Skillsoft。他在2011年獲提名為創投公司Andreessen Horowitz的顧問，但未公開參與該公司最近的投資活動。桑默斯在可林頓政府時代擔任美國財長，接著在歐巴馬政府擔任經濟顧問要職，期間曾擔任哈佛大學校長。桑默斯過去兩年來在財經媒體的能見度大增，因他獨排眾議料中美國通膨將復熾，儼然未卜先知。

之前，桑默斯對AI的評論大致集中在對勞動市場的衝擊。

2018年，桑默斯駁斥時任美國財長米努勤（Steve Mnuchin）所謂「未來50年至100年AI都不會取代美國工作」的論調，當時桑默斯在華盛頓郵報撰文警告：「機器人來了。」那一年，他也警告，假如美國在生物科技和AI領域「失去領導地位」，遭中國大陸超車，將導致經濟災難。

OpenAI在去年11月推出ChatGPT，次月就掀起一波AI熱潮。當時桑默斯在「華爾街一周」電視節目中形容，推出ChatGPT服務的意義重大，重要性可媲美印刷機和電力，甚至可謂「自車輪和火以來，最重要的一般用途技術」。

去年4月，桑默斯預言，ChatGPT起初將淘汰需要更高技能的白領工作，像是用聽診器作診斷的醫生，之後也會改變護理人員的工作樣貌，也會改變交易員進進出出金融市場的工作型態，接下來連業務員的工作性質也將隨之轉變。