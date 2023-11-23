消齡化是什麼？ 在日本消費市場 掌握全齡商機是未來關鍵？

日本高齡化現象不稀奇，但你聽過「消齡化」嗎？日本博報堂生活綜合研究所，有一份從1992年起，針對日本社會進行食衣住行等生活方式的研究，發現在366個研究項目中，不同年齡層間差距明顯縮小的有70個項目，差距擴大的只有七個項目！也就是說，日本各年齡層價值觀和消費取向的差距逐漸消失，追求流行不再只是年輕人的權利。

根據《日經中文網》報導，博報堂生活綜合研究所針對這種「各年齡價值觀差距縮小」的現象，提出一個全新的名詞「消齡化」，專家也指出，這種消齡化現象，在未來十年還會更顯著。

調查結果顯示，最近30年在可比較的366個項目中，不同年齡層人群之間差距擴大的有七個項目，差距縮小的有70個項目，差距縮小的項目，是差距擴大項目的十倍，顯示日本社會正成為超越代際的一個大群體。

灌籃高手、捍衛戰士，各年齡圈粉無數

《灌籃高手》觀眾年齡層分布非常廣，最小有十幾歲，最大則到50多歲，且男性和女性的觀眾數量沒有相差很大。圖／台北双喜電影提供

以知名日本動畫《灌籃高手》為例，這個承載亞洲30到40歲成年人的青春回憶，原本是在1990到1996年連載的漫畫，過了26年後，才將原作的最後一場比賽，改編成電影版《灌籃高手》（THE FIRST SLAM DUNK），並在2022年12月上映，沒想到竟大獲好評。

製片商東映指出，原本設定的客群，是30到40歲看過漫畫的成年人，但沒想到，觀眾年齡層分布非常廣，最小有十幾歲，最大則到50多歲，且男性和女性的觀眾數量沒有相差很大。

《日經》分析，灌籃高手的電影畫面，具有十足的震撼力，可讓各年齡層的觀眾，都感受到打籃球的趣味和魅力，藉此打中男女老少的心。

同樣的現象，也發生在2022年上映的美國動作電影《捍衛戰士：獨行俠》（Top Gun：Maverick）上。這部電影的前作，是1986年上映的《捍衛戰士》（Top Gun），足足過了36年才有續集，但仍魅力不減，根據統計，18到34歲影迷貢獻的票房，占了全部的37％。

與消齡化類似，「全齡化」時代也悄悄來臨，日本平價快時尚品牌Uniqlo，就是最佳案例。

被評為「全齡化成功企業」代表！Uniqlo如何讓各年齡層埋單？

1984年，Uuiqlo創辦人柳井正在創立優衣庫時，商品便不預設目標消費者年齡，2010年更祭出「為所有人打造」的標語，強調任何年齡、性別、種族或身材，都能在此找到適合自己的服裝。

除此之外，在發想商品時，減少做年齡、體態、風格等細分，反而瞄準「放諸四海的共同生活需求」，例如，冷、熱、潮濕等氣候需求，更能打中各年齡層的需求。

Uniqlo成功打中各年齡層的需求，也被《日經》評為「全齡化成功企業」代表。

《日經中文網》提到，不管是消齡化還是全齡化，都考驗公司定位商品和服務的重塑力，如果能成功抓住這股趨勢，就能獲得從市場脫穎而出的機會。

Uniqlo成功打中各年齡層的需求，也被《日經》評為「全齡化成功企業」代表。報系資料照／記者王慧瑛攝影

大環境因素影響，日本民間復古風潮再起

專家分析，消齡化的趨勢，也跟復古懷舊風潮有關。

《朝日新聞》報導，對昭和時代（1926～1989）或大正時代（1912～1926）的事物懷舊是一回事，但人們已在尋找剛結束的平成時代（1989～2019）回憶，這個趨勢強勁，以至於「平成懷舊」，被提名為 2022 年社群媒體上最常用的hasgtag。

根據全球網路指數（GWI）調查，歷經過去幾年動盪，人們會尋求以前簡單的時光，來尋求安慰和逃避，無論在疫情前還是疫情後，人們比任何時候都更懷舊。研究顯示，懷舊情緒有助於抵銷巨大壓力、焦慮、孤獨，甚至憂鬱的時期，它可以作為靈感，來複製過去的快樂時光，且如果使用得宜，還能實現未來的目標。

全齡商機無限，企業如何讀懂趨勢成關鍵

《日經中文網》引述日本未來願景研究所所長阪本節郎的話，指出以前營銷的重點，是抓住年輕客群的心，但今後重點，要放在超越年齡層的「縱向市場」。

報導中指出，不分年齡的縱向社會正擴大，再加上日本人的收入差距擴大，消費取向的多樣性也在加速，消費業務將變得更不確定。

不過，正是因為消費市場不再區分年齡和性別，銷售機會變得更多，企業如何抓住消費者的心和關注趨勢隨時調整，將是掌握全齡化商機的重要關鍵。

（本文出自2023.11.21《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）