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路透：台灣櫃檯買賣中心估明年永續發展債年增至少三成

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

路透報導，台灣櫃檯買賣中心今天表示，預期2024年永續發展債券發行將比今年目標至少成長三成，因為在全球凈零排放壓力下，企業有發行的需求。

櫃買中心董事長陳永誠在回應路透詢問時表示，台灣已設下2050年凈零排放政策路徑藍圖，時間愈來愈緊迫，若利率穩定一點，企業發行的意願會提高。

陳永誠說：「主管機關覺得我們做得到，雖然目標還沒核定，但會大幅提高，保險一點說至少成長三成。」

櫃買中心統計，今年以來永續發展債券已發行39檔，發行金額為1,329.22億台幣，超越去年全年發行金額（1,122億台幣），並創下歷年新高紀錄，永續發展債券已連續三年發行金額突破千億台幣關卡。

櫃買中心並宣布，將於今年底推出ETF鉅額詢價系統，此將有利於壽險交易詢價透明化。

櫃買中心官員指出，壽險於次級市場交易債券ETF因金額龐大，為避免透過鉅額交易影響行情，目前交易是採比對方式，且主管機關要求必須至少詢價三家以上並取得最好價格，對壽險有一定困難。

官員表示，推出ETF鉅額詢價系統後，所有的專業機構都會在平台上報價，詢價過程會更為透明且方便。

台幣 ETF 主管

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