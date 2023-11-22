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陸股明年看漲、甩連跌三年頹勢？高盛點出這些利多理由

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
高盛集團預測，大陸股市2024年可能迎接四年來首度上漲。美聯社
高盛集團預測，大陸股市2024年可能迎接四年來首度上漲。美聯社

隨著中國大陸的政策環境轉向更為寬鬆，高盛集團（Goldman Sachs）認為，中國大陸的大眾消費市場與科技、媒體和電信領域可能是未來一年大陸經濟重新平衡的贏家。

高盛首席中國股票策略師劉勁津（Kinger Lau）21日接受美國財經媒體CNBC專訪時表示：「我們的看法很明確。我們認為，在過去幾年的產業緊縮中，『政策賣權』已經在貨幣寬鬆、財政政策刺激、房地產市場放鬆，以及相當重要的鬆綁監管方面等重要政策面向中發揮了作用。」

這種政策賣權指的是，如果經濟轉疲，會更普遍地押注政策寬鬆。在這種情況下，大陸中央政府已經暗示要轉向更為支持性的政策立場。今年稍早，一連串的經濟數據顯示中國經濟的成長動能已乏力。投資人正等待中共二十屆三中全會可能在年底前登場，希望中央能釋出更多政策線索。

距離今年結束只剩下不到六周，MSCI中國指數和滬深300指數正邁向連續第三年收跌。高盛指出，全球共同基金和避險基金對陸股的配置正處在多年低檔。

高盛表示，大陸股市2024年可能迎接四年來首度上漲，預期MSCI中國指數和滬深300指數將分別上漲12%與15%，主要受估計獲利成長約10%和「溫和的」估值提高支撐。

以劉勁津為首的高盛策略師在上周公布的2024年展望報告中表示：「對於2024、2025年的共識獲利預估顯然樂觀，但可說是不利的政策和地緣政治展望夾雜在受壓抑的估值中，顯示出如果這些疑慮消散，將出現右傾的回歸分布。」

不過，策略師們表示，在中國大陸重新平衡、邁向AI與「新」結構時存在著機會，這些新結構會在經濟、社會和環境上帶來改善；另外在中國國家開發項目方面也有利多，包括電池、新能源車與再生能源領域。

高盛策略師們在最新展望報告中，將食品與飲料產業從中性調升至加碼，也把科技硬體產業從減碼調升至加碼。他們認為科技硬體領域在2024年將逆轉頹勢，原因是全球重新備貨，且有特定的產品周期。科技硬體產業在過去兩年見到獲利衰減40%。

高盛策略師們另將中國大陸消費服務與保險產業從加碼調降至「中性」（market weight），同時將大陸銀行股從「中性」降為減碼，原因是銀行對大陸房地產危機有曝險。

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