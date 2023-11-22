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全球降息央行近三年首度多於升息 Fed何時轉入寬鬆？

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
投資人期待美國聯準會（Fed）能適當引導美國經濟軟著陸。 路透
投資人期待美國聯準會（Fed）能適當引導美國經濟軟著陸。 路透

德意志銀行策略師里德（Jim Reid）最近分析報告指出，近來降息的世界各國央行多於升息者，為2021年1月以來首見，促使外界益加期盼美國聯準會（Fed）加入寬鬆行列，但里德提醒，投資人不該對Fed可能於明年中加入降息陣營、以及經濟軟著陸的前景太過樂觀。

MarketWatch報導，從Fed去年3月啟動這輪升息周期以來，投資人都在等待各國央行降息，如今出現令人振奮的發展，里德最近的分析顯示，近來降息的央行數量已多於升息者，好幾個南美經濟體央行已降息，包括巴西和秘魯等，促使市場雀躍於各國央行將引導全球經濟軟著陸。

但里德提醒，投資人對Fed政策轉向的期望已多次落空，而且就算投資人賭對降息時機，對經濟軟著陸情境的預期也可能是錯的，「我會說除非美國經濟衰退，否則近期很難看到重大的全球貨幣寬鬆循環。畢竟各主要經濟體的通膨率仍高於目標水準。然而，一旦出現衰退，預期將會有巨大反轉，降息幅度也會超過市場定價」。

他指出，當前的饒富興味發展為市場是把降息反映到軟著陸情境中，「最終你將看到比市場預期更大的降息幅度，因為著陸硬度將比目前預期更高」。

經濟諮詢公司TS Lombard分析師波金斯（Dario Perkins）也認為，市場可能戶歡慶全球貨幣政策轉彎幾乎經濟確定會軟著陸，這可能是個錯誤，即便美國和各地的通膨都已顯現降溫跡象，「遺憾的是，眼前路依然變幻莫測，硬著陸和不著陸情境還是有可能出現」。

TS Lombard剖析2024年美國經濟可能有三種情境：

硬著陸：疲弱需求導致失業率升高，造成負面影響，同時支出與信心持續下滑，傷害企業獲利，帶來另一波裁員潮，信用市場惡化增添負面影響。這些都是衰退時的真實發展，一旦開始，不景氣的深度和延續時間都有龐大不確定性，不利風險資產。市場遭遇的危險在於，總體經濟嚴重惡化與貨幣政策回應的間隔有多久。

軟著陸：在強健的經濟大環境下，通膨消散。失業率持穩或小幅上升，沒有引發硬著陸的負面影響。各國央行可能按兵不動，或是實施1995年式的「中途修正」，讓貨幣政策回到更為中性的設定。中期通膨風險大致平衡，各國央行也不急於回歸緊縮政策，經濟成長和商業景氣循環在短暫中斷後恢復。

不著陸：通膨未如央行預期般快速下降，或甚至因經濟數據強勁而回升，迫使貨幣當局持續緊縮政策，頂多短暫停止升息。各界今年預期的衰退只是延後了，因為經濟仍然「過熱」，導致央行繼續升息，造成2024年的不景氣延續更久、或可能更嚴重，許多經濟學家可能解讀這種「不著陸」是「硬著陸遞延」，可能延後12~18個月。

經濟衰退 通膨 美國

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