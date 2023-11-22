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懶人包／3天換3個執行長！後悔解雇ChatGPT之父 OpenAI陷空前危機？

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

image source:X/@sama

文／林子洵

去年11月開始，聊天生成預訓練轉換器ChatGPT在全球爆紅，不過，研發出ChatGPT的OpenAI執行長山姆‧阿特曼（Sam Altman）卻在近日無預警遭到解僱，此消息讓外界相當震驚，同時帶動其他OpenAI高層出走，引起泫然大波。

風波起源：阿特曼無預警遭解僱

11月18日時，ChatGPT的母公司OpenAI在X（原Twitter）上發布貼文「OpenAI 宣布領導層人事異動」，表示執行長山姆‧阿特曼遭董事會解除職位。四個小時後，另一位共同創辦人、OpenAI總裁的格雷格‧布羅克曼（Greg Bockman）也在X上宣布與阿特曼同進退，「在得知今天的消息之後，我決定要離職」。

去年11月開始，Chat GPT在全球爆紅，研發出Chat GPT的OpenAI現任執行長的山姆‧阿特曼（Sam Altman）卻在近日無預警遭到解僱，消息讓外界相當震驚，同時與帶動其他OpenAI高層出走，引起不少風波。

▲阿特曼無預警遭解僱。

image source:X/@OpenAI

備忘錄中提及原因「無法溝通」

OpenAI營運長萊特卡普（Brad Lightcap）在寄給員工的備忘錄中提及解僱原因：「我們可以明確表示，董事會的決議無關瀆職行為或任何財務、業務、安全或防護／隱私相關作為。這是出於阿特曼和董事會之間無法溝通。」，表示公司高層正在「全力解決此事，努力提出因應辦法和說明，讓一切回歸正軌」。

OpenAI說明，接下來將由技術長米拉‧穆拉蒂（Mira Murati）擔任代理執行長，並開始尋找新任執行長。穆拉蒂現年三十五歲，在進入OpenAI之前，曾在Tesla三年、擔任Model X的資深產品經理。2018年時加入OpenAI，去年五月升任技術長一職。

投資人施壓：希望阿特曼復職

事隔一日，有消息指出，OpenAI最大的「金主爸爸」微軟（Microsoft）帶頭、促使投資人施壓董事會，董事會反悔希望阿特曼復職，因為阿特曼在離職後就與主動離開公司的總裁布羅克曼（Greg Brockman）著手討論創辦新公司的事宜，引發投資人憂慮，擔心OpenAI可能會有人才大規模出走的狀況。

圖奇（Twitch）前執行長接任　阿特曼加入微軟

然而，OpenAI隨後卻選擇找來圖奇（Twitch）前執行長希爾（Emmett Shear）接掌公司，3天內更換了3位執行長。另外，微軟（Microsoft）行政總裁納德拉（Satya Nadella）也釋出重量級消息，宣布阿特曼和布羅克曼（Greg Brockman）已加入微軟，將帶領先進AI研究團隊，並會繼續與OpenAI維持合作關係。

員工聯署簽名信

外媒也報導， OpenAI共有770名員工，其中667人（86.6%）聯署簽名信，稱「無法為那些缺乏能力、判斷力、不關心我們使命和員工的人工作」，敦促董事會所有成員辭職，並讓阿特曼復職，否則將集體跳槽阿特曼在微軟的新AI子公司。簽名中也提及，微軟已承諾會給所有OpenAI員工提供職位。

OpenAI討論聲量持續成長

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看「OpenAI」近一週的聲量趨勢，總聲量為6,226筆，在11月18日時，OpenAI 宣布現任執行長的山姆‧阿特曼（Sam Altman）遭解僱，消息讓外界相當震驚，同時帶動其他高層出走，引起不少風波與討論，單日聲量就累積1,386筆，討論熱度也持續上升。

去年11月開始，Chat GPT在全球爆紅，研發出Chat GPT的OpenAI現任執行長的山姆‧阿特曼（Sam Altman）卻在近日無預警遭到解僱，消息讓外界相當震驚，同時與帶動其他OpenAI高層出走，引起不少風波。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統


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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年11月14日至2023年11月20日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『OpenAI』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註)作為本分析依據。

*註 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

OpenAI X 網路

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