Fed會議紀錄官員共識：利率需要保持在高檔一段時間

美國聯準會（Fed）周二發布聯邦公開市場操作委員會上次開會會議紀錄，官員在會中一致認為利率問題上應該「謹慎行事」，直到通膨明確向Fed 2% 的目標進展之前，貨幣政策必須保持限制性「一段時間」。

Fed公布10月31日至11月1日的會議紀錄中說，「所有與會者都同意委員會謹慎行事，每次會議的政策決定將基於對新公布的訊息來通盤考量」。

會議紀錄說，「與會者指出，過去一年通膨有所緩和，但當前通膨仍處於無法接受的高位，遠遠超過委員會2%的目標」。他們強調，需要進一步的證據才能使他們相信通膨率明確朝向2%目標前進。

Fed 內部研究人員的報告中提到，第3季所有消費類貸款的放款標準都在緊縮，而且逾放比率上升。

會議紀錄說，「有幾位與會者指出，越來越多的轄區企業回報較高的利率正影響他們的業務，或者企業因為融資成本上升與銀行貸款條件收緊而減少或延遲投資計畫」。

會議紀錄也說，「與會者強調較長天期殖利率可能波動，最近殖利率上漲的原因及其持久性尚不確定」。但官員也指出，「應繼續密切關注市場發展。」

LPL金融首席經濟學家 Jeffrey Roach 說：「Fed 將耐心等待先前升息措施的全面影響，同時繼續對通膨表達強硬立場。市場應該料到鮑爾和其他委員在口徑上保持強硬立場，但這並不一定暗示Fed會進一步升息。」

彭博首席美國經濟學家Anna Wong認為，「FOMC的立場正倒向鴿派，他們希望靜觀其變，由授信緊縮來緩和經濟表現」。

委員會正設法控管兩方面的風險，一是避免升息過度可能導致經濟陷入衰退，二是防止貨幣緊縮政策力道不足導致通膨難以及時回到2%。