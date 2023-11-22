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金價突破2,000美元大關 油價持穩 在OPEC+開會前審慎

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
路透
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國際油價周二（21日）在連續兩個交易日上漲後稍作喘息，投資人在將於周日舉行的石油輸出國組織與盟國（OPEC+）會議前態度謹慎；金價突破2,000美元大關，反映市場預期聯準會利率已達到峰值，有利黃金投資氛圍。

兩大原油期貨小漲小跌

布蘭特原油1月期貨收盤上漲0.13美元，漲幅0.16%，結算價報每桶82.45美元；西德州原油1月期貨下跌0.06美元，報每桶77.77美元。

美國原油期貨尾盤收斂跌幅，距離周四的美國感恩節假期還有一個交易日，假期通常令石油交易量減少。

Lipow Oil Associates總裁Andrew Lipow表示：「進入長周末前，市場寧願做多也不願做空。」

周一兩大指標均攀升約2%，此前三位OPEC+消息人士對路透表示，OPEC+將在11月26日的會議上考慮進一步削減石油供應。

有八位分析師預測，OPEC+有可能將削減石油供應的行動延長至明年，甚至進一步深化減產。

國際能源署（IEA）石油市場和工業部門負責人周二對路透表示，即使OPEC+成員國將減產行動延長到明年，全球石油市場屆時也將出現輕微的供應過剩。

金價突破2,000美元大關

金價周二突破2,000美元大關，因聯準會公布的上次會議紀錄顯示，決策官員對進一步升息持謹慎態度，讓市場預期聯準會接近結束升息周期。

現貨黃金價格21日收盤上漲1.02%，至每英兩1,998.29美元，稍早觸及三周最高的2,007.61美元；美國黃金期貨收高1.1%，結算價報每英兩2,001.60美元。

獨立金屬交易商Tai Wong表示：「多頭在感恩節假期前湧入黃金。」

會議記錄顯示，聯準會官員在上次會議上同意，只有在「如果」未來資訊顯示在降低通膨方面進展不足的情況下，才需要提高利率。

美元觸及逾兩個半月最低，使黃金對持有其他貨幣的投資者來說價格降低。指標美國10年期公債殖利率也在上周觸及的兩個月低點附近徘徊。

RJO Futures高級市場策略師Bob Haberkorn表示：「看起來短期內不會再升息了，所以這對黃金來說是利多。」

現貨白銀上漲1.9%，達到每英兩23.85美元，有望創一周以來最佳表現；白金上漲2%，觸及三周最高的936.51美元；鈀金上漲0.1%，報1,078.56美元。

OPEC 金價 聯準會 油價

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