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日圓兌美元一度升到兩個月最高 終場美元指數止跌回升

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
日圓兌美元盤中一度升到147.15，尾盤收斂至148.39，與上個交易日收盤相同。路透
日圓兌美元盤中一度升到147.15，尾盤收斂至148.39，與上個交易日收盤相同。路透

美元指數周二止跌，聯準會Fed）最近會議紀錄顯示，決策者在進一步升息的問題上會「謹慎行事」，可見在一段時間內將維持限制性的貨幣立場。日圓兌美元周二升幅收斂，周三繼續挺升。

日圓兌美元盤中一度升到147.15，是9月中以來最高價位，尾盤收斂至148.39，與上個交易日收盤相同。日圓兌美元周三繼續挺升0.2%至148.12。短短一周內，日圓兌美元即升值4.70日圓。

日圓兌美元周三早盤升值0.2%至 148.12。

美國10年期公債殖利率周二收報4.417%，低於周一的4.421%，遠低於一個月前的5%高峰。這個情況推動美元對其他主要貨幣的賣壓。

日本10年期公債殖利率周二也一度跌至0.69%，觸及兩個月來的低點。從美日利差來看，利差交易的環境並無顯著變化。

美元指數上漲0.1%至103.58，最低跌到兩個半月谷底103.17，為8月31日以來最低。歐元兌美元跌0.2%，至1.0912美元。在月底和美國假期前的企業資金流推動下，美元兌歐元漲幅最大。

LPL Financial首席全球策略師Quincy Krosby認為，「距離下一次Fed開會還有21天，FOMC將有大量通膨相關的數據需要消化，而市場也可以判斷其是否誤讀了依賴數據的聯儲會所發出的訊息。」

美國 指數 Fed 日本 聯準會

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