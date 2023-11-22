OpenAI逾700員工嗆跳槽 恐讓微軟整碗捧走

微軟延攬OpenAI前執行長奧特曼領導新的人工智慧（ＡＩ）項目，廿日股價漲幅達百分之二並創歷史新高。OpenAI則陷入危機，七百多名員工廿日簽署聯名信要求董事會找回奧特曼，否則可能一同轉投微軟，部分OpenAI投資人也傳正考慮對董事會採法律行動，不確定是否提告。

OpenAI以開發ＡＩ聊天機器人ChatGPT知名。紐約時報廿日報導，董事會十七日突然開除奧特曼，指責他對董事會不夠坦誠，其後的周末上演企業角力，結果奧特曼、另一共同創辦人布羅克曼和三名OpenAI研究員，據報都會加入OpenAI最大金主、持股四成九的微軟。

擁有七七○名員工的OpenAI，則有逾七百人發表聯名信，表明可能跟隨奧特曼任職微軟，宣稱微軟已向他們承諾會提供職缺。據紐約時報消息，簽署信件者更包括OpenAI共同創辦人、董事之一蘇茲克維，他在社群媒體Ｘ表示，深切後悔先前參與董事會的決定。

OpenAI臨時執行長希爾說，將僱獨立調查員檢視奧特曼去職前後的細節，他也已和微軟執行長納德拉談過話。納德拉廿日向希爾喊話，稱微軟仍支持OpenAI、其使命和路線圖。但希爾爭取下屬信賴時恐面臨挑戰，多數員工都缺席十九日晚間與希爾的視訊通話。

路透廿日報導，部分OpenAI投資人正和法律顧問商討選項，擬對董事會採法律行動，擔心若OpenAI垮台，巨額投資恐血本無歸。

OpenAI是由非營利母公司掌控，初衷是造福人類而非投資人，康乃狄克大學法學教授邁爾斯解釋，OpenAI員工對董事會的壓力因此更勝投資人。

微軟似乎是連日OpenAI紛爭的大贏家，廿日股價上漲達百分之二，依目前程度可望增加近三百億美元市值。投資研究公司D.A. Davidson資深軟體分析師路里亞認為，微軟聘用奧特曼、布羅克曼，化危機為轉機，若能吸納更多OpenAI人才，可望接收ＡＩ關鍵開發路徑。