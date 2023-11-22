OpenAI政變 肇因「向錢看」

開創生成式人工智慧熱潮的OpenAI董事會突襲開除執行長奧特曼，如今幾乎所有員工都要求董事會下台，否則就要追隨奧特曼跳槽微軟。究竟董事會與奧特曼為何決裂？這家打造ChatGPT、市值達八百多億美元的公司，最終將被微軟整碗捧走？

二○一五年，科技業大咖馬斯克、奧特曼、領英創辦人霍夫曼等人共同創辦OpenAI。金融時報報導，它以非營利機構形式成立，由董事會監管旗下諸多分支。這些創辦人想讓OpenAI專注研發，確保開發安全的通用人工智慧（ＡＧＩ），成果與眾人同享，避免被谷歌等大企業壟斷。ＡＧＩ是指具有自我學習和思考能力的人工智慧，能完成人類所能完成的任何智力任務。

非營利架構的董事會能有效抵抗外界商業壓力，提供發展中技術必要保護。然而OpenAI初期進展緩慢，二○一九年燒光了馬斯克等人捐的一點三億美元，這時奧特曼與馬斯克爆發路線之爭。馬斯克堅持非營利，由他來接管公司；奧特曼認為應轉型走傳統私營公司模式，融資、營利然後上市。

馬斯克後來退出，OpenAI在二○一九年轉型成立私營子公司募資賺錢，母公司OpenAI則維持非營利架構。微軟在這時投資了十億美元，其他知名創投基金也跟進。

從這點看，奧特曼拯救了OpenAI，讓公司撐到二○二二年底推出ChatGPT，就此一飛衝天。今年初微軟加碼投資一百億美元，獲得將ChatGPT整合進Bing搜尋引擎的授權，也幾乎將OpenAI的權利都買下。

但OpenAI內部理想派開始不滿奧特曼，認為他與魔鬼交易；為首的是首席科學家蘇茲克維，他也是董事會突襲推翻奧特曼的「四寇」之一。

理想派認為，OpenAI已不愁錢，但奧特曼仍激進募資，想從中東拿到千億美元生產ＡＩ晶片對抗輝達，並和蘋果合作研發ＡＩ硬體等。他們認為，現在應慢下腳步思考公共利益，不該偏離初心。

二○二三年，OpenAI董事會縮編到剩六人，蘇茲克維在內的理想派占四席，現實派的奧特曼與董事長布羅克曼占二席，為這場政變大戲埋下伏筆。而理想派發難，恐和微軟有關。

OpenAI與微軟協議設有霸王條款，規定所有技術授權在OpenAI實現ＡＧＩ後將作廢，判斷是否實現的決定權則握在OpenAI董事會手上。換句話說，蘇茲克維可藉此掐住外部股東咽喉，一旦技術突破就切斷合作，作為防範ＡＧＩ被科技巨擘濫用的最後防線。

外界猜測，微軟可能即將動作，包括全資收購OpenAI、改組董事會並驅逐蘇茲克維，化解這道條款。這迫使理想派決定先下手。

然而，奧特曼遭開除後，外界紛紛指責董事會專斷，微軟立即雇用奧特曼，加上幾乎所有員工表態與奧特曼同進退，逼得蘇茲克維廿日認錯。這場ＡＩ宮鬥，微軟恐成大贏家。