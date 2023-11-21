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傳OpenAI董事會談合併 接洽競爭對手Anthropic
兩名知情人士透露，美國人工智慧（AI）新創公司OpenAI董事會曾接洽競爭對手Anthropic的執行長阿莫戴，討論讓他接替前OpenAI執行長阿特曼及兩家公司合併的可能性。
但知情人士表示，阿莫戴（Dario Amodei）拒絕了這兩項提議。
科技業消息網站The Information昨天報導這項消息，OpenAI董事會數天前開除阿特曼（Sam Altman）後，曾試圖尋找阿特曼的接班人。
OpenAI拒絕對此置評，董事會成員丹吉羅（AdamD'Angelo）並未立即回應置評請求。
OpenAI董事會19日提議由亞馬遜（Amazon）影音串流平台Twitch前任執行長希爾（Emmett Shear）擔任OpenAI的代理執行長，希爾接受了這個職務。
與此同時，阿特曼同意和另一位OpenAI創辦人、前總裁布羅克曼（Greg Brockman）加入大股東微軟的AI團隊。到昨天為止，OpenAI的770名員工有絕大多數已簽署聯名信，揚言要離職，其中包括OpenAI目前4人董事會的成員之一。
Anthropic的共同創辦人在2020年前也曾是OpenAI的主管，由於在如何確保AI的安全發展和管理方面存在分歧，而與僱主分道揚鑣。
Anthropic已獲得Alphabet公司旗下谷歌（Google）和亞馬遜的投資，其Claude AI模型正與OpenAI的GPT系列競爭。
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