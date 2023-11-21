快訊

人死前會不會有預兆？送走2千名末期病患 安寧醫透露臨終1現象

彰化娃娃車放學遇車禍！遭轎車攔腰撞上 車內10童、4大人全送醫

降落夏威夷卻衝出跑道！美軍P-8A偵查機掉入海中 現場影像曝光

生成AI浮現炒作風氣 經濟推力不看好

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
最近學者研究指出，與GDP成長密切相關的長期利率已經放緩，且涉足人工智慧企業的股價成長低於平均水準。（Photo on WikiCommons）
最近學者研究指出，與GDP成長密切相關的長期利率已經放緩，且涉足人工智慧企業的股價成長低於平均水準。（Photo on WikiCommons）

生成式人工智慧問世，掀起軒然大波，根據高盛銀行研究指出，人工智慧的應用將會使全球GDP在十年內成長7%。但最近學者研究指出，與GDP成長密切相關的長期利率已經放緩，且有關人工智慧企業的股價成長低於平均水準，意味著現在人工智慧浪潮可能有炒作的性質。

AI有炒作之虞

麥肯錫報告》估計，生成式AI每年可增加相當於2.6 兆至4.4 兆美元，如果進一步，推測考量到AI對研發其他軟體的助益，估計經濟增長還會再度提高。報告更指出，AI能發揮巨大功效的產業包括：客戶營運、行銷、軟體工程與研發。

然而根據《經濟學人》報導，創投公司 Andreessen Horowitz指出，「如今，生成式人工智慧領域似乎不存在護城河」，這意味著所以人工智慧企業都使用類似的模型、程式碼等來打造自己的產品，就是業餘人士也可靠網路開源的資訊，取得驚人的成果。

人工智慧透過公開資源的方式，得到超乎想像的快速發展，各領域產業也都推出AI產品，這導致愈來愈多民眾擔憂工作將被取代，早於2013年牛津大學學者就發表論文警告，人工智慧與自動化將在10年內消滅美國近半數的工作。

取代工作速度仍慢

然而，實際數據卻與學者的研究背道而馳，過去十年之間內，富裕國家平均失業率減半，就業率也達到歷史新高，尤其日本、南韓與新加坡等自動化與機器人最普及的國家，失業率反而最低。

同時，技術取代就業的速度恐怕比社會想得慢，例如自動電話接線系統早於1982年就發明，接線員的職業理應迅速消失，但美國直到1921年才安裝第一個全自動的電話辦公室。

同時，許多面臨人工智慧風險的工作，都是受到嚴格的監管，例如目前最常接觸人工智慧的職業，以教師為主，但人工智慧要取代教師，恐怕會引起社會許多疑慮。

【更多精采內容，詳見

AI 人工智慧

延伸閱讀

喬友大火無線電呼喊中斷釀傷亡 彰化消防首創AI監聽系統

改變世界？威脅人類？OpenAI解雇案反映兩方對AI的想像

輝達、微軟齊飆天價 領軍尖牙股 FANG+ 指數續創高

OpenAI開除執行長奧特曼 微軟隨即網羅成大贏家

相關新聞

比宮鬥劇還曲折！OpenAI與奧特曼上演換將風暴 一文看懂來龍去脈

OpenAI不僅是一個市值數百億美元的企業，旗下科技或許更有拯救或摧毀世界的能耐，堂堂執行長卻在公司高層背叛下遭開除，短...

滙豐看好明年亞股上漲15% 將台積電和台達電列首選

滙豐預測亞洲股市明年上漲15%，由中國大陸和印度市場帶頭上漲，全球總經環境改善，可望會為亞洲帶來強勁動能。滙豐並將台積電...

印度和特斯拉接近達成協議 將降進口電動車關稅並設廠

彭博引述知情人士報導，印度和特斯拉（Tesla）接近達成協議，將從明年起開放特斯拉進口電動車，並於兩年內在印度設廠。

奧特曼遭OpenAI解雇7看點 AI界怎麼走？

OpenAI共同創辦人兼執行長奧特曼(Sam Altman)17日突遭開除，整個周末情勢動盪，一度傳出奧特曼將立刻回鍋O...

改變世界？威脅人類？OpenAI解雇案反映兩方對AI的想像

被視為人工智慧(AI)科技神童的奧特曼(Sam Altman)17日突然被聊天機器人ChatGPT研發公司OpenAI開...

法人：iPhone配備四重反射稜鏡相機 明年估增160%

蘋果（Apple）才推出iPhone 15系列，市場焦點已鎖定明年iPhone 16規格，分析師今天評估，明年iPhon...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。