生成AI浮現炒作風氣 經濟推力不看好

生成式人工智慧問世，掀起軒然大波，根據高盛銀行研究指出，人工智慧的應用將會使全球GDP在十年內成長7%。但最近學者研究指出，與GDP成長密切相關的長期利率已經放緩，且有關人工智慧企業的股價成長低於平均水準，意味著現在人工智慧浪潮可能有炒作的性質。

AI有炒作之虞

《麥肯錫報告》估計，生成式AI每年可增加相當於2.6 兆至4.4 兆美元，如果進一步，推測考量到AI對研發其他軟體的助益，估計經濟增長還會再度提高。報告更指出，AI能發揮巨大功效的產業包括：客戶營運、行銷、軟體工程與研發。

然而根據《經濟學人》報導，創投公司 Andreessen Horowitz指出，「如今，生成式人工智慧領域似乎不存在護城河」，這意味著所以人工智慧企業都使用類似的模型、程式碼等來打造自己的產品，就是業餘人士也可靠網路開源的資訊，取得驚人的成果。

人工智慧透過公開資源的方式，得到超乎想像的快速發展，各領域產業也都推出AI產品，這導致愈來愈多民眾擔憂工作將被取代，早於2013年牛津大學學者就發表論文警告，人工智慧與自動化將在10年內消滅美國近半數的工作。

取代工作速度仍慢

然而，實際數據卻與學者的研究背道而馳，過去十年之間內，富裕國家平均失業率減半，就業率也達到歷史新高，尤其日本、南韓與新加坡等自動化與機器人最普及的國家，失業率反而最低。

同時，技術取代就業的速度恐怕比社會想得慢，例如自動電話接線系統早於1982年就發明，接線員的職業理應迅速消失，但美國直到1921年才安裝第一個全自動的電話辦公室。

同時，許多面臨人工智慧風險的工作，都是受到嚴格的監管，例如目前最常接觸人工智慧的職業，以教師為主，但人工智慧要取代教師，恐怕會引起社會許多疑慮。

【更多精采內容，詳見 】