比宮鬥劇還曲折！OpenAI與奧特曼上演換將風暴 一文看懂來龍去脈

OpenAI不僅是一個市值數百億美元的企業，旗下科技或許更有拯救或摧毀世界的能耐，堂堂執行長卻在公司高層背叛下遭開除，短短數天後，公司面臨員工可能大舉出走的命運。

這並非Netflix新片的劇透，而是聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI內部過去幾天大概上演的戲碼。科技線記者、人工智慧（AI）迷和投資人無不緊盯發展進度，但至於這是有著龐大利害關係的驚悚片還是垃圾片，目前各界反應不一。

以下是英國廣播公司新聞網（BBC News）和「衛報」（The Guardian）針對這一事件經過的整理與分析：

● 事情如何開始？

OpenAI高層之戰是在17日突然爆發。董事會當天宣布解除共同創辦人阿特曼（或譯奧特曼，Sam Altman）的執行長職務。

OpenAI當時在部落格發文說，阿特曼與董事會「溝通始終不坦誠」，且「董事會不再相信他有能力繼續領導OpenAI」。

董事會只有6個人，其中2人還是阿特曼和另一個共同創辦人布羅克曼（Greg Brockman）。布羅克曼在阿特曼被炒魷魚之後也跟著辭職。

其餘深知阿特曼和公司業務底細的4個人，在臨界點到了必須立即採取行動的情況下做出開鍘決定。這個決定不僅讓整個科技產業措手不及，據報連OpenAI的投資人也完全沒料到。

OpenAI高層之戰在17日爆發，董事會當天宣布解除共同創辦人奧特曼（圖）的執行長職務。美聯社

● 爭執點是什麼？

至於這場爭議的雪球是如何快速滾起來的，目前還不清楚。而阿特曼又是怎麼「溝通始終不坦誠」，董事會沒有提供更多相關細節。

專家和技術專業人士擔憂OpenAI之類的公司開發AI系統的速度過快，這類技術最終可能會對人類生存構成威脅。對此，接替阿特曼成為OpenAI臨時執行長的希爾（Emmett Shear）表示，阿特曼的解僱並不是因為在安全議題上存在任何分歧。

不過，有報導指出，阿特曼曾與蘋果（Apple）前設計長艾夫（Jony Ive）討論過打造一款新的AI硬體裝置。報導指出，阿特曼還試圖籌募資金成立新企業，生產晶片來開發、運作強大的AI系統。

● 事件接下來的發展為何？

週末期間，OpenAI的投資者在最大股東微軟（Microsoft）率領下，試圖讓阿特曼回鍋。此舉獲得了時任OpenAI臨時執行長穆拉提（Mira Murati）的支持。原本擔任技術長的穆拉提後已交出執行長位置，而希爾則成了OpenAI這3天來的第3位CEO。

今天，微軟宣布網羅阿特曼和布羅克曼來領軍一個新的先進AI研究部門。

● 這對OpenAI的影響？

OpenAI的700多名員工對阿特曼遭解僱一事十分惱怒，今天公開的一封致董事會公開信顯示，包括穆拉提在內的600多名員工揚言辭職並加入微軟，除非董事會辭職並恢復阿特曼和布羅克曼的職位。

● 微軟會收購OpenAI嗎？

即使OpenAI市值高達800億美元，錢對微軟來說並不是主要的問題。問題反而是美國、英國和歐洲聯盟的競爭監管機構，這些機構料將格外關注新興生成式AI市場的整合。

微軟剛抵擋監管機關的強烈反對、成功收購擁有「決勝時刻」（Call of Duty）的電子遊戲控股公司動視暴雪（Activision Blizzard）。微軟持有OpenAI的49%股份，要收購整個公司的話恐將會是一場更難打的仗。