OpenAI換將風暴：3天內第3位CEO 席爾能放光芒？

OpenAI過去60小時上演換將風暴，讓人看得目不暇給。先是上周五奧特曼被趕下台、技術長任命穆拉提被任命為臨時執行長；投資人整個周末都忙於協商安排奧特曼回鍋但未果；到周一，幾乎全數員工揚言與奧特曼同進退、可能集體投奔微軟，前Twitch執行長席爾（Emmett Shear）卻在此時宣布，他願意接受OpenAI執行長一職。外界都很好奇席爾怎麼想的。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，現年40歲的席爾今年稍早辭去亞馬遜旗下遊戲直播網站Twitch執行長一職，回家照顧新生兒，關於這次接掌OpenAI出任臨時執行長，他在X平台上發文說，「董事會與我分享情況並要求我出任此職時，我沒有輕率做出決定。最終，我覺得有責任在力所能及範圍提供協助。」

西雅圖長大的席爾畢業於耶魯大學資訊科學系，兼具創業家和投資人身份，自稱是一位習慣性的顧問。他曾在Y Combinator擔任兼職合夥人，喜歡在X上面發表商業智慧結晶，散見於有關電玩和科幻書的貼文之中。

2021年，Twitch推出10周年，Shear連發23條推文，將他學到的教訓寫成精闢的管理經驗，例如：「對網路公司來說，成長比利潤更重要」，以及「目前只存在五種成長戰略，你的產品很可能只適合其中一種」。

席爾職涯裡的第一家公司是行事曆新創公司Kiko，2005年從創業加速器Y Combinator的項目畢業，同期的新創事業包括Reddit和Loopt（由奧特曼創辦的社群網路）。

他後來與另外三人共同創辦Twitch的前身Justin.tv，這家公司依體育和娛樂等類別垂直組織內容，但四人很快看出直播遊戲內容的巨大潛力，這部分業務後來被剝離出來，並在2014年以9.7億美元的價格賣給亞馬遜。此後，席爾愈來愈常發聲評論AI。

席爾曾表示，他與許多矽谷同行一樣，普遍贊成對技術進行有限監管，或制定更能釋放創新潛力的法規。但他也認為，就AI而言，未來技術進展的速度可能快到最終會脫離人類干預。

他6月曾說：「你將能夠讓我們造出來的東西自我參照改進⋯⋯這個循環會愈來愈緊密且愈來愈快，直到它全然自我完善。這種智慧本質上非常危險，因為智慧就是力量。」

AI圈子在9月有一場激烈辯論，探討AI是否該「暫停」發展，因其可能對人類生存構成威脅。席爾表明立場說：「夜裡要安全穿越危險叢林的方法不是全速衝刺，也不是拒絕前進。你要小心翼翼地向前探。如果我們現在的速度是10，停頓是減速到0。我認為該把目標定在1-2。」

席爾擔憂AI的未來，即使它不比人類更聰明，仍然能像人類一樣造成嚴重破壞。他9月說：「想像10萬個你認識的最聰明的人，全都以100倍的速度運行，並能透過心靈感應等方式即時交流。這10萬人完全可以接管世界。它們不必比人類更聰明。」

這些觀點似乎與外界對AI安全性的擔憂不謀而合。據傳那可能是OpenAI董事會解雇奧特曼的一個原因，雖然席爾周日表示，董事會的決定不是因為對安全性的看法有分歧，「他們的理由與此完全不同」。

席爾對AI的觀點勢將引發他要如何處理OpenAI與微軟關係的問題。雙方目前都重申了對對方的承諾，OpenAI的技術已被植入Bing搜索引擎，微軟也向OpenAI投資了上百億美元。

但因為奧特曼及其得力夥伴將轉戰微軟、OpenAI在員工求去後恐剩下大幅縮編的團隊，CNN評論，席爾以及席爾之後接手的CEO，可能都將永遠黯然失色。