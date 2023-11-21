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一場「政變」OpenAI從產業新星急墜 恐被微軟「整碗端走」

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
OpenAI因上周末的「政變」，招致龐大反噬。路透
OpenAI因上周末的「政變」，招致龐大反噬。路透

OpenAI幾周前看起來還勢不可當，有望成為下一家Google或臉書，卻因上周末的「政變」招致龐大反噬，現在已被拿來和網景（Netscape）、視算電腦公司（Silicon Graphics）及昇陽電腦（Sun Microsystems）等也曾在矽谷高飛、現在卻埋在歷史塵埃中的公司相比擬

OpenAI在向世界推出ChatGPT近一年後，已建立起世界AI領袖的地位，更掀起一股即將席捲全球經濟的創造性破壞浪潮，促使各地政府陸續留意到人工智慧（AI）這塊迅速成長的市場，準備加以監管。

MarketWatch分析，在OpenAI上周末的引火自焚行動後，這一切彷若成為黃粱一夢。董事會揭開OpenAI看似所向披靡的金玉外觀，也踢開兩大資產－執行長奧特曼及共同創辦人兼總裁布羅克曼，這兩人也迅速加入OpenAI的最大投資人微軟

之後，OpenAI員工也威脅除非董事會辭職，否則將辭職追蹤奧特曼和布羅克曼的腳步，包括科技長穆拉蒂（Mira Murati）、首席數據科學家蘇特克韋爾（Ilya Sutskever）、營運長萊特卡普（Brad Lightcap）、以及約500名員工。OpenAI雇用約700人。

提供多家公司顧問服務的AI策略師波瑞許（David Borish）指出，微軟不費一毛錢就收購了OpenAI。他也認為，現在真正的人才不會想去OpenAI效力，因為「大勢已去」，組織內部總會有一位凝聚一切的人物，在OpenAI顯然就是奧特曼。

OpenAI是在2015年由奧特曼、布羅克曼、蘇特克韋爾及特斯拉執行長馬斯克共同創立，希望為AI發展設立護欄。財星（Fortun）雜誌報導指出，蘇特克韋爾也參與罷黜奧特曼，但現在後悔不已。

Wedbush證券公司分析師艾夫斯（Dan Ives）指出，簡言之，OpenAI董事會在兒童撲克牌桌自認贏了，直到微軟和微軟執行長納德拉在世界撲克牌大賽，別具意義地「整碗端走」。

現在，微軟似乎已牢牢掌握AI大權，讓人想起之前微軟用IE瀏覽器終結了網景瀏覽器的往事，也使一些業界人士擔心微軟在AI領域的影響力。

柏克萊加州大學資訊學院教授、反托辣斯專家韋伯（Steve Weber）指出，在世人注意力被OpenAI戲劇般發展吸走之際，微軟正在進行終極的AI反托辣斯劫奪：實質收購一家先前只有少數持股的公司。他警告，微軟正試圖打造的「圍牆花園」，是AI創新與AI安全的敵人，監管當局應密切關注此舉的競爭政策意涵。

塔夫茨大學Fletcher學院全球商業院長指出，這顯露OpenAI的混亂狀態，這家AI先鋒將變得更分裂、爭議性也提高。

OpenAI 奧特曼 馬斯克 微軟

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