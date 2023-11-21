快訊

竹科黃金單身漢病逝…出現同性配偶分遺產家屬嚇傻 網：不同意也沒有用

網球／謝淑薇復出奪2座大滿貫金盃 入圍WTA東山再起獎

「竹科嬰兒潮」紅利快沒了？新竹缺學校也缺學生 少子化危機逼近

美重點促進晶片先進封裝在地化 推30億美元刺激方案

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
馬來西亞晶片封裝測試廠Unisem的生產線。 路透
馬來西亞晶片封裝測試廠Unisem的生產線。 路透

彭博資訊報導，美國商務部將以30億美元預算，推動方案振興美國國內晶片先進封裝產業。這個環節是美國擔憂半導體供應鏈被亞洲國家控制的一大關鍵。商務部明年初將會開始釋出提供給封裝產業的第一輪的資助機會。

台積電（2330）在美投資400億美元設廠所在地鳳凰城，亞利桑那州州長Katie Hobbs曾表示，正在台積電討論是不是在投資案裡加入封裝量能。南韓半導體大廠SK海力士則是已經宣布，將在投資150億美元於美國的先進封裝廠。

此一促進美國境內封裝產業方案的「國家先進封裝計畫」，是2022年通過的晶片與科技法案衍生出來的第一個主要研發投資。美國晶片法案的目標就是要復興美國本土的晶片製造，因為此關鍵電子零組件的研發，如今是美中地緣政治角力的主戰場。封裝方案經費來自研發類別，與晶片製造獎勵的分屬不同的資金項目。

晶片封裝是將個別晶片組合起來，供各項產品利用的產業，封裝後的晶片組件可用於電話、汽車等商業產品，也能應用到包括核彈在內的軍事用途。

美國商務部說，美國目前只占全球晶片封裝量能的3%，中國大陸的占比則有38%之多，比較起來，華府擔心會令美國容易受到損害。

商務部副部長Laurie Locascio周一在馬里蘭州參加一項大學裡舉辦的活動時表示，「晶片在美國製造後，卻還要運到國外去進行封裝，對供應鏈和國家安全都帶來風險。我們實在不能接受」。她說，到2020年代結束之前，美國將會擁有多個大量先進封裝廠，能以為具商業規模的量能，為最精密的晶片進行先進封裝，成為這產業的全球領導者。

美國 半導體 台積電 晶片

延伸閱讀

10月晶圓代工、晶片通路 接單翻紅

聯發科拓5G版圖 推RedCap方案

美國相關法案已排審 台美雙重課稅問題有解

AI晶片吹自研風 台積受惠

相關新聞

不放棄讓奧特曼回鍋！700員工威脅跳槽微軟 金主恐提告OpenAI

英國金融時報報導，人工智慧公司OpenAI的770名員工中的700名員工20日連署要求董事會全員下台，否則立刻追隨前執行...

那斯達克率美股上漲 微軟Nvidia再創歷史新高

美國股市在輝達（Nvidia）公佈財報前延續11月來熱絡行情，微軟宣布聘請剛剛離職的OpenAI執行長官奧特曼領導旗下新...

德憲法法院判決影響政府運作 補貼台積電承諾恐跳票

德國憲法法院日前裁定德國聯邦政府預算挪用違憲，導致政府運作陷入危機，連帶也影響對台積電等半導體業者的補貼承諾，業界呼籲政...

美重點促進晶片先進封裝在地化 推30億美元刺激方案

彭博資訊報導，美國商務部將以30億美元預算，推動方案振興美國國內晶片先進封裝產業。這個環節是美國擔憂半導體供應鏈被亞洲國...

國際原油延續漲勢 銅價創7月中來最大漲幅、黃金走低

因市場持續預測石油輸出國組織及夥伴國（OPEC+）將支撐油價，原油周一延續漲勢。供應趨緊之下，銅價創下7月中旬以來最大漲...

美元隨美公債殖利率下跌 日圓連三日走升 重返148字頭

美元延續上周頹勢，美國20年期公債債標售之後，較長期美國公債扭轉跌勢。日圓連續三日走升，亞洲貨幣普遍走高。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。