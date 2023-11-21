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國際原油延續漲勢 銅價創7月中來最大漲幅、黃金走低

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
國際油價延續漲勢。 路透
國際油價延續漲勢。 路透

因市場持續預測石油輸出國組織及夥伴國（OPEC+）將支撐油價，原油周一延續漲勢。供應趨緊之下，銅價創下7月中旬以來最大漲幅。美國20年期公債標售需求強勁，黃金收斂跌幅。

油價上漲

原油價格周一延續漲勢，西德州中級原油（WTI）原油上漲2.3%，收於77美元上方，市場猜測沙烏地阿拉伯及其盟國在11月26日開會時可能會進一步減產。

投資人憂心OPEC+聯盟以外的石油供應強勁，原油已經連續四周下跌，今年以來累計下跌3.3%。受庫存大量增加影響，避險基金的石油部位已經達到20周以來最不看漲的程度。

12月交割的WTI原油期貨周一到期，上漲2.3%，結算價報每桶77.60美元；更為活躍的1月合約上漲2.4%，結算價報每桶77.83美元。1月交割布蘭特原油期貨上漲2.1%至每桶82.32美元。

銅價創7月中旬以來最大單日漲幅

五礦資源旗下秘魯銅礦工人因獎金問題計畫無限期罷工，這可能會導致銅礦開採在短期內保持緊張。智利礦商Antofagasta Plc與中國冶煉企業金川集團達成2024年銅精礦供應合同，加工費三年來首次下降。加工費下降表明銅精礦市場在收緊。

截至收盤，LME銅期貨上漲2%，報每噸8430.5美元；LME鋁期貨上漲1.7%，報2245.5美元。

黃金小幅走低

黃金縮小跌幅，美國財政部發行160億美元20年期新債的需求強勁，標售結果公布後，公債延續漲勢。

美國稱哈馬斯釋放大批人質的協議正取得進展。這可能會推動黃金的戰爭風險溢價進一步回落。

截至美東時間下午3:59：黃金現貨下跌0.1%，報1977.9美元；白銀現貨下跌1.2%，報23.4431美元。

美國 OPEC 原油價格

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