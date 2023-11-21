OpenAI數百員工揚言投靠微軟 要求董事會辭職
聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI公司的數百名員工今天揚言辭職，並加入微軟公司（Microsoft），跟隨共同創辦人阿特曼（Sam Altman）的腳步。
OpenAI董事會17日宣布開除阿特曼的執行長職務，震撼業界。阿特曼表示他將在微軟成立一家人工智慧（AI）子公司。
如今OpenAI一些最資深的員工在聯名信中揚言，如果不換掉董事會，就要離開OpenAI。
法新社報導，由「連線」（Wired）雜誌率先披露的這封信函寫道：「你們（董事會）的行為已表明，你們沒有能力監督OpenAI。」
信函簽名人包括OpenAI首席科學家蘇茨克維（Ilya Sutskever），而他也是董事會4名成員之一。
名單上還包括原本擔任技術長的穆拉提（Mira Murati），她在阿特曼17日被開除時曾獲任臨時執行長，但在上週末被降職。
這份信函寫道：「微軟已向我們保證，要是我們選擇加入，這家新的子公司有位置給所有的OpenAI員工。」
根據相關報導，OpenAI的770名員工當中，多達500人簽署這封信函。
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