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美零售商 改善顧客體驗

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

沃爾瑪對全美門市做了一項改變，每天上午將有兩小時將店內電視牆的畫面換成靜止影像、關閉店內廣播，和調暗店內燈光，以創造更安寧的購物體驗。沃爾瑪表示，這麼做將特別有益於有感官障礙的個人，無論是顧客或員工。CNN報導，沃爾瑪並非唯一注重改善顧客體驗的公司，愈來愈多的零售商和娛樂場所，像是電影院和餐廳，都開始更重視顧客的多樣化需求。

零售諮詢公司Strategic Resource集團零售專家暨總經理弗里金格表示，這是很聰明的商業策略。他說：「在折扣店正互相更激烈競爭顧客荷包之際，沃爾瑪不只和顧客建立商譽，也吸引更多顧客來到店裡，並停留更長時間。」

維多利亞的祕密10月也宣布，將在所有門市和網路上販售專門設計來符合殘疾女性需求的內衣，反映出不只是小眾賣家，主流品牌和零售商也正在設法滿足身心障礙顧客的需求。

沃爾瑪 餐廳 網路

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