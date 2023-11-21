跨境碳儲存 寫全球首例

肥料大廠雅苒（Yara）已與北極光公司（Northern Lights）簽署全球第一份跨境碳儲存協議，將把雅苒在荷蘭Sluiskil廠的二氧化碳排放，運往挪威北海海床之下2.6公里處儲存。

北極光公司由挪威國營能源公司Equinor、法國道達爾（Total）和荷蘭皇家殼牌（Shell）攜手成立。雅苒已與該公司簽訂協議，每年將把80萬噸的碳排放從荷蘭運抵挪威，在15年間的總儲存量達1,200萬噸。雅苒說，當這項協議從2025年開始落實，將是首度有一國的碳排運往另一國儲存。雅苒執行長霍爾塞瑟說：「這是歐洲『難減排產業』（hard-to-abate industry）的里程碑，對雅苒來說，這是對氨的生產、產品線，及整體糧食價值鏈去碳化的重要一步。」

由雅苒這家歐洲最大肥料廠簽署的協議，是碳儲存作為服務出售的罕見案例，儘管在沒有什麼其他可行環保方案的產業中，碳儲存被視為一種減排方式。

這項技術可追溯至1970年代，當時美國的石油公司發現，把二氧化碳送入老舊的油井，可額外擠出裡面的石油，同時二氧化碳會被封存在周遭的岩層。然後在1990年代，Equinor開始把二氧化碳送進鹽水層，以規避碳稅。自此之後，碳捕存（CCS）被視為減少化石燃料傷害的方法。

在肥料產業中，碳捕存技術可讓業者持續透過天然氣製造氨，並保持工廠運作，直到累積足夠的再生能源來生產「綠氨」。

雅苒將綠氨視為航運、發電及農業等難減排產業減碳的解決方案。廣泛用於肥料和清潔產品的氨，能量密度比氫高，也不必降到極低溫，因此儲存上更容易。這家總部位於挪威奧斯陸的公司，也正在評估於美國建置大規模生產計畫，並搭配碳捕存計畫，以生產「藍氨」。藍氨是透過天然氣生產，再捕捉生產過程中的碳排。