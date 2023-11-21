中東緊張 航運恐中斷

一艘日本承租、以色列富商擁有的貨輪，在紅海遭到伊朗支持的葉門叛軍組織「青年運動」（Huthi）挾持，引發以哈戰爭可能導致中東地區航運中斷的疑慮，歐洲天然氣20日應聲大漲。

彭博資訊報導，日本郵船19日表示，其承租的貨輪「Galaxy Leader」號在紅海南部遭到挾持，目前不清楚船隻去向，船上共有25名船員，並未裝載任何貨物。

據彭博彙整數據，這艘船權益上是屬於以色列富商溫加（Rami Ungar）的Ray航運集團旗下部門所有。

青年運動同日表示，他們已占領一艘以色列輪船，並將該船停靠在葉門海岸；該組織並揚言將繼續鎖定以國船隻，直到對哈瑪斯的軍事行動結束為止。

伊朗否認涉入這起挾持事件，外交部發言人卡那亞尼表示，中東地區的反抗組織都是基於自己的利益、自己做出和執行自己的決定。以色列總理內唐亞胡辦公室則對此事發出譴責。

這起事件引起各界對中東這條全球數一數二忙碌航線的擔憂，導致歐洲天然氣價格躍漲。歐洲指標的荷蘭最近月天然氣期貨20日一度大漲6.9%，至每千度（MWh）48.165歐元（52.61美元）。

雖然歐洲已透過填滿儲存站、和充足的液化天然氣（LNG）進口，來準備迎接冬季，但中東的緊張局勢升級仍可能威脅到其脆弱的供應平衡。在去年因俄羅斯停供天然氣而引發能源危機後，歐洲的能源供應平衡就一直脆弱不堪。

彭博行業研究分析師表示，雖然先前以哈衝突的影響，已縮小到只有以色列港口塞港，但這起發生在紅海的事件，代表了在更廣泛地區「緊張大幅升級」。

彭博分析師說，「有些航運公司可能會基於安全理由，決定避開該地區，但這意味著成本和延誤將增加，可能進而導致全球供應鏈的連鎖反應，讓人回想起疫情時期的塞船和供應鏈混亂」。

日本經產大臣西村康稔表示，日本透過紅海航線運輸許多種類商品，這條路線若出問題，將可能影響該國經濟。雖然目前並未造成立即衝擊，但日本正提高警覺，關注供應鏈和通膨是否受到影響。