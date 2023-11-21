日股觸及33年新高點

日經225指數20日一度突破今年6月盤中高點，改寫33年來最高水準，日半導體股則再創新高。

日經225指數20日盤中最高上漲0.8%，站上1990年3月以來最高的33,853.46點，但終場翻黑下跌0.6%，收在33,388.03點；FactSet日本半導體指數盤中也上漲0.9%，再創歷史最高水準。日經225指數今年來漲約28%，日圓疲軟、企業獲利穩健以及東京證交所推動公司治理改革，都成為日股的利多。

日經225指數上周已連續三周收紅，締造6月來最長連漲紀錄，本月以來共漲8%，有望創下2020年11月來最大月線漲幅。美國通膨數據偏弱，強化聯準會（Fed）結束升息的押注，為日股增添額外動力。

盛寶市場策略師查娜納說：「日本經濟結構性的潛在變化，持續帶動日股上漲。此外，市場預期Fed升息周期已經結束，也帶來一臂之力。日本企業季報表現強勁，更如錦上添花。」

由於本周日本和美國均有假日，及輝達（Nvidia）將發布財報，可能左右科技股，投資人心存觀望。大和證券首席全球策略師壁谷洋和認為，日經指數缺乏繼續攻克34,000點的利多。

不過，以美國降息預期為起點，轉向追逐風險的投資資金，正敲進獲利堅挺的日企股票。

日本的超低利率水準、企業求新求變，以及日本擺脫通縮的經濟好轉預期，也吸引海外投資人再次行動。