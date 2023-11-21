奧特曼跳槽微軟 組AI戰隊

OpenAI董事會開除原執行長奧特曼，並延攬Twitch前執行長接掌遺缺。奧特曼確定回鍋失利後，則改投微軟陣營，OpenAI前董事長布羅克曼（Greg Brockman）也跟進跳槽。在各方試圖從OpenAI挖角出色的AI研究員與工程師之際，微軟能請到兩員大將，有望占到上風，激勵股價20日早盤開高。

微軟執行長納德拉20日發布貼文說，奧特曼與布羅克曼將領導微軟新成立的AI研究團隊；布羅克曼在奧特曼遭解雇後數小時也請辭。納德拉並表示，微軟仍致力於維持與OpenAI的關係，期待與新執行長席爾（Emmett Shear）合作。微軟是OpenAI的重要支持者，擁有近半股權。

顧問公司Evercore ISI形容，微軟此舉是「大獲全勝」，還能消除外界對OpenAI短期前景不明的疑慮。

奧特曼遭解雇的消息震驚矽谷，納德拉和OpenAI其他高層一度力圖讓奧特曼復職，但上述宣布代表事件進入新的轉捩點。OpenAI的聊天機器人ChatGPT，掀起從美國到中國大陸的AI霸權競賽，有人把奧特曼與比爾蓋茲、賈伯斯相提並論。

董事會違逆投資人，不讓奧特曼回鍋，可能會帶來廣泛苦果。Thrive Capital原本要帶頭收購員工持股，這樁交易可讓OpenAI身價達860億美元。Thrive Capital上周末為止尚未匯款，並說奧特曼的離開，會影響該公司行動。此外，除了布羅克曼，據傳已有數百名OpenAI的員工也暗示準備打包走人，是否掀起人才出走潮值得觀察。

OpenAI的臨時執行長席爾，年初才卸下亞馬遜旗下電競串流網站Twitch執行長之職。消息人士說，席爾認同AI造成的生存危機，贏得OpenAI董事會的支持。今年40歲的席爾是電腦科學家，花費十多年心力，將亞馬遜旗下的Twitch打造成世界最成功的影音平台之一，被認為有能力領導大型的科技工程集團。

知情人士透露，OpenAI的任務是確保AI安全有益，奧特曼被趕下台，是因擔憂他不再投入這個使命。而奧特曼對重返OpenAI提出好幾個條件，包括改變公司的治理方式、解散董事會、並發布他沒有不當作為的聲明。董事會不願屈服，轉而尋找新執行長人選，促成席爾出線。