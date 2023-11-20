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OpenAI宮鬥／不是你走就我走！逾7成員工連署 要求董事會讓奧特曼回鍋

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
OpenAI執行長奧特曼遭解職事件又有新發展，逾七成員工聯署要求董事會解散，並讓奧特曼回來當執行長。 路透
OpenAI執行長奧特曼遭解職事件又有新發展，逾七成員工聯署要求董事會解散，並讓奧特曼回來當執行長。 路透

OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）無預警遭解職事件又有新發展，該公司700名員工中約500人傳出威脅董事會，若是董事會不解散，且讓奧特曼再回來當執行長，那他們將追隨奧特曼，跳槽到微軟。

科技網站Wired報導，OpenAI員工在一封給董事會的信中寫道：「你們解雇奧特曼、並讓布羅克曼（Greg Brockman，原OpenAI董事長暨總裁）從董事會除名的整個過程，危及了所有工作，並破壞了我們的使命和公司。你們的行為已經表明你們沒有能力監督OpenAI。」

值得注意的是，這封信的署名者也包括OpenAI的首席科學家暨董事會成員蘇特克韋爾（Ilya Sutskever），他一直被指責是第一時間策動董事會對奧特曼發動「政變」的人。

在這封信釋出後不久，蘇特克韋爾在社群媒體X（原推特）上表示：「我對自己參與董事會的行動感到深深後悔。我從未意圖傷害OpenAI。我深愛我們一起建立的一切，我將盡我能做的一切讓這家公司團圓。」

OpenAI 社群媒體 AI 奧特曼

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