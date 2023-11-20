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上月宣布管理層由13層縮減至8層 路透曝：花旗預計今宣布裁員數千人
路透引述消息人士報導，花旗集團（Citigroup）將在20日宣布裁員數千人和管理高層改組事宜，將是數十年來最大規模整頓的一環。
消息人士透露，花旗這波裁員預料影響數千名員工，主管們也將透過電郵宣布管理高層改組消息。他們還說，主管在會議中口頭告知員工，要為這項人事布達做好準備。部分員工或許能申請轉調其他職位。花旗對此拒絕置評。
花旗上月宣布，計劃將管理層從13層縮減至八層，為該公司數十年來最大規模整頓的一環。花旗在上季財報中表示，已在最頂層的兩個領導層裁撤15%功能性職位，並大砍60個委員會。
路透9月披露，花旗法遵和風險管理部門的支援人力，和職位重疊的技術人員，都可能在裁員之列。
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