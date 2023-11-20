快訊

台台併還沒併已嘗甜頭！ 台灣之星用戶「實測」驚喜1事：我有訊號了

北市民政局爆職場霸凌「拍頭羞辱退公文」 多名公務員求助：不想看精神科

聽新聞
test
0:00 / 0:00

上月宣布管理層由13層縮減至8層 路透曝：花旗預計今宣布裁員數千人

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電
路透引述消息人士報導，花旗集團將在20日宣布裁員數千人和管理高層改組事宜，將是數十年來最大規模整頓的一環。路透
路透引述消息人士報導，花旗集團將在20日宣布裁員數千人和管理高層改組事宜，將是數十年來最大規模整頓的一環。路透

路透引述消息人士報導，花旗集團（Citigroup）將在20日宣布裁員數千人和管理高層改組事宜，將是數十年來最大規模整頓的一環。

消息人士透露，花旗這波裁員預料影響數千名員工，主管們也將透過電郵宣布管理高層改組消息。他們還說，主管在會議中口頭告知員工，要為這項人事布達做好準備。部分員工或許能申請轉調其他職位。花旗對此拒絕置評。

花旗上月宣布，計劃將管理層從13層縮減至八層，為該公司數十年來最大規模整頓的一環。花旗在上季財報中表示，已在最頂層的兩個領導層裁撤15%功能性職位，並大砍60個委員會。

路透9月披露，花旗法遵和風險管理部門的支援人力，和職位重疊的技術人員，都可能在裁員之列。

職位 主管 風險 花旗

延伸閱讀

再傳將裁員2.5萬人？ 阿里巴巴：假的，已經報警

汽車業轉型電氣化拖累獲利　德國「馬牌輪胎」全球將裁員數千人！

遭質疑預先得知哈瑪斯跨境攻擊以色列 美聯社、紐時、CNN與路透否認

陽明總座：今年有望獲利但海運市場供過於求 運價大反彈不容易

相關新聞

回鍋無望轉投微軟環抱！OpenAI前執行長奧特曼將加入 微軟證實了

OpenAI前執行長奧特曼（Sam Altman）回鍋無望後，微軟宣布奧特曼將轉投該公司環抱，帶領新的人工智慧（AI）團...

考慮加強與母公司鴻海關係 夏普社長吳柏勳曝：鴻海幹部已多次訪問

夏普（Sharp）社長暨執行長吳柏勳表示，將考慮加強與母公司鴻海集團的關係，並考慮在明年發表新的中期經營計畫。

解僱奧特曼後任命他接任 OpenAI新任執行長席爾是何許人也

人工智慧（AI）公司OpenAI解僱執行長奧特曼後，已任命席爾（Emmett Shear）擔任執行長。今年正好年滿40的...

80歲小黃司機 東京奇觀

面對世界級複雜的大都會交通，你能信任一位80歲計程車司機的駕駛能力嗎？

經濟衰退何時來 經濟學家能算準？

我們對總體經濟學知道什麼，不知道什麼？我和我的共同作者，目前正在修訂我們的經濟學教科書——我們決定修訂的原因之一，是想凸顯大衰退（Great Recession）和疫情超過大蕭條（Great Depression）——所以我很可能得到這個問題的答案。不過在完成修訂前，我想提供一個簡短的概念，以指引我們度過未來的危機和經濟衰退。

泰國拚當電動車生產大國

以生產傳統燃油車獲得「亞洲底特律」稱號的泰國，正立志轉型成為電動車生產大國，力圖實現電動車產業未來四年吸引1兆泰銖（280億美元）投資額的目標。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。