上月宣布管理層由13層縮減至8層 路透曝：花旗預計今宣布裁員數千人

我們對總體經濟學知道什麼，不知道什麼？我和我的共同作者，目前正在修訂我們的經濟學教科書——我們決定修訂的原因之一，是想凸顯大衰退（Great Recession）和疫情超過大蕭條（Great Depression）——所以我很可能得到這個問題的答案。不過在完成修訂前，我想提供一個簡短的概念，以指引我們度過未來的危機和經濟衰退。

2023-11-20 18:13