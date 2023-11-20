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回鍋無望轉投微軟環抱！OpenAI前執行長奧特曼將加入 微軟證實了

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

OpenAI前執行長奧特曼（Sam Altman）回鍋無望後，微軟宣布奧特曼將轉投該公司環抱，帶領新的人工智慧（AI）團隊

微軟執行長納德拉（Satya Nadella）20日表示，遭解職的OpenAI執行長奧特曼和共同創辦人布羅克曼（Greg Brockman），將加入微軟陣營，領導新的先進AI研究團隊。

OpenAI董事會17日突然宣布解僱奧特曼，理由是「對他持續領導OpenAI的能力，不再有信心」。微軟周末協商讓奧特曼復職不成後，做出以上宣布。

另外，納德拉似乎也證實Twitch前執行長席爾（Emmett Shear），獲聘為OpenAI新任執行長。他說，「期待認識席爾和OpenAI的新領導團隊，並與其共事」。

OpenAI 團隊 Twitch 微軟

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