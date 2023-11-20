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奧特曼回鍋破局！OpenAI董事會稱「失去信任」Twitch前執行長希爾出線
紐約時報報導，歷經48小時馬不停蹄的交涉，生成式人工智慧公司OpenAI董事會維持解職原議，共同創辦人奧特曼（Sam Altman）確定回鍋無望，遊戲直播平台Twitch前執行長希爾（Emmett Shear）將擔任臨時執行長。
董事會19日晚間透過內部備忘錄表示，希爾擁有「帶領OpenAI 向前邁進的綜合技術、專業和人脈」，而高層將堅持原議，「這是推動和捍衛公司願景的唯一一條路」，四名高層均簽署備忘錄。
除此之外，備忘錄提到：「簡而言之，奧特曼的行為以及和董事會的互動中欠缺公開透明，損害董事會有效監督公司的能力」。
備忘錄並未說明具體事件，僅說奧特曼「失去公司董事信任」，「執行長保持對董事會誠實且透明至關重要」。
OpenAI和奧特曼本人均未立即作出回覆。
奧特曼17日遭突襲式解職，令公司投資人，包括微軟（Microsoft）、紅杉資本（Sequoia Capital）與興盛資本（Thrive Capital）等關鍵金主，乃至科技界大為震撼。
作為OpenAI最大金主，微軟投資了超過130億美元，卻在消息傳開前一分鐘才得知奧特曼被下台，目前對於最新消息尚未置評。
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