日經225指數一度攻上33年來高峰 日晶片股再創歷史新高

日經225指數今天一度突破今年6月盤中高點，達到33年來最高水準，隨後轉為小跌。日本半導體股則再創歷史新高。

日經225指數今年已上漲29%，日圓疲軟、企業獲利穩健以及東京證交所推動公司治理改革，都成了日股的利多。日經225指數周一一度上漲0.8%，達到1990年3月以來最高的33,853.46點，隨後回吐漲幅，轉而小跌0.1%。

FactSet日本半導體指數周一最高上漲0.9%，再創歷史最高水準。

日經225指數上周已連續三周上漲，創下6月來最長連漲紀錄。考量到本周日本和美國均有休假，以及輝達（Nvidia）周二將發布財報可能左右能科技股，投資人心存觀望。大和證券首席全球策略師 Hirokazu Kabeya 認為，日經指數缺乏攻克34,000點的利多消息。

日經指數周五連續三周上漲，這是自六月以來最長的連續勝利。美國通膨數據偏弱，強化聯準會（Fed）結束升息的押注，為日股增添額外動力。

Saxo Markets的市場策略師Charu Chanana說：「日本經濟結構性潛在變化，繼續帶動日股上漲，此外市場預期Fed升息周期已經結束，也給日本股市帶來一臂之力。」 「國內企業季報表現強勁，更如錦上添花。」