蘋果頭戴式裝置 Vision Pro 預料會延至明年3月出貨
蘋果（Apple）全球開發者大會（WWDC）大會發表頭戴式裝置 Apple Vision Pro 後，原訂明年初上市，如今看來出貨時間很可能在明年3月，而非1月。
專門追蹤蘋果公司消息的彭博資訊記者葛曼（Mark Gurman）在每周發表的「Power On」專欄指出，蘋果正在克服這款產品相關的重要環節，最後測試顯然已在進行，據說目前正在擬定發售計畫。
Vision Pro一開始發售數量應該相當有限，首先在美國上市，然後再逐步拓展到其他國家。
蘋果將不會開放第三方零售商經銷這款產品，消費者需要先跟蘋果直營店或透過網路預約才能購買。
雖然Vision Pro 出貨的日程改到3月，但軟體工程師仍努力以1月為發售目標。蘋果最近的visionOS開發者測試版納入各種入門資源，以往通常在測試和開發過程的最後階段才會納入這些內容。
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