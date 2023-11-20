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奧特曼佩戴訪客證重返OpenAI 最快周日復職

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
上周五突遭OpenAI解雇的奧特曼周日於社群平台X貼出佩戴訪客證重返OpenAI的照片。擷自Sam Altman (@sama) / X
上周五突遭OpenAI解雇的奧特曼周日於社群平台X貼出佩戴訪客證重返OpenAI的照片。擷自Sam Altman (@sama) / X

上周五突遭人工智慧開發者OpenAI解雇的奧特曼（Sam Altman）於48小時後、在社群平台X貼出他佩戴訪客證、出現在OpenAI辦公室的照片。 他說：「這是我第一次也是最後一次戴這種通行證。」

奧特曼被趕下台後又再次踏入OpenAI的原因目前還不明朗。OpenAI的高層、多家創投和大金主微軟正努力要讓他回鍋，但此一努力在董事會陣容和往後作用的問題上陷入僵局。

根據知情人士，奧特曼最快可能周日復職。他對復職持開放態度，但希望看到治理方面有所變化，包括現有董事會成員下台。他也尋求一份說明他沒有不當行為的聲明。媒體報導並揣測，周五在奧特曼被解雇後幾小時即辭職抗議的OpenAI前總裁Greg Brockman也將一起重返公司。

根據知情人士，「參與協商的人說，今天應能結束。奧特曼和聯合創辦人Greg Brockman的優勢是員工和投資人的支持」。

在開除奧特曼觸犯眾怒之後，董事會最初原則同意辭職，但迄今一直拒絕正式請辭。新董事的候選人還在審查。微軟正考慮取得一席OpenAI的董事，或是沒有投票權的董事會觀察員。

上周五，由OpenAI首席科學家Ilya Sutskever領導的董事會解雇奧特曼並將他踢出董事會後，「復職運動」就開始了，包括臨時執行長mira Murati、戰略長Jason Kwon、營運長Brad Lightcap在內，OpenAI的主要領導人均敦促董事會辭職並讓奧特曼回歸。

OpenAI 社群 科學家

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