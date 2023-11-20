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經濟學人：AI龍頭內鬥 恐傷產業發展

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導

OpenAI執行長奧特曼在ChatGPT發布後，儼然成為生成式人工智慧（ＡＩ）代言人，不料十七日突被解職。英國經濟學人十八日報導，這將重挫走在生成式ＡＩ尖端的OpenAI，也可能拖慢整個ＡＩ產業的進展。

奧特曼被炒凸顯OpenAI長久以來的內部紛爭和ＡＩ產業的分歧。二○一五年成立的OpenAI是非營利組織，由奧特曼、布羅克曼及蘇茨克維等人共同創辦。但奧特曼二○一九年主導在OpenAI內設立一間有限營利公司，並從微軟募得十億美元（約台幣三二一億元）。

二○二一年時已有一群資深員工，對OpenAI重心轉向商業化感到幻滅而求去。其實奧特曼也希望透過推出ChatGPT，使這個昔日的小型實驗室，搖身一變為靈活的產品導向公司。

奧特曼去職對OpenAI的立即影響，是使組織頓時群龍無首，但對產業的宏觀影響較難掌握。他在執行長任內力促新產品問世，使OpenAI搶占先機，迫使同業加緊腳步以免落後。

若OpenAI今後轉而注重安全性，預料將造成該產業發展步伐放慢，而競爭者有機會趕上OpenAI。

微軟 人工智慧 台幣

延伸閱讀

整理包／發生什麼事？執行長奧特曼突遭OpenAI解職 一文看懂內幕和可能發展

奧特曼曾稱OpenAI吞噬就業機會 沒料到自己成首批失業者

以微軟為首的投資人施壓OpenAI 董事會火速商議讓奧特曼回鍋

OpenAI內部備忘錄外流！ChatGPT之父因「這理由」遭解職 無關瀆職

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