微軟施壓OpenAI找回奧特曼

綜合美國科技媒體The Verge、新聞網站Axios、華爾街日報及紐約時報報導，人工智慧（ＡＩ）公司OpenAI執行長奧特曼十七日被突襲式解職，不到一天時間，傳出該公司投資人正商議讓他回鍋。知情人士對此說，奧特曼心情五味雜陳，若復職希望促成治理結構有所變革。

ChatGPT去年十一月問世即爆紅，卅八歲的奧特曼一夕成名，獲封ChatGPT之父，其執行長任內將OpenAI推向全球最重要ＡＩ公司之林。

但奧特曼十七日突被解職，不到幾小時總裁布羅克曼隨即請辭，引發高層人事大海嘯。一群資深研究員同日也辭職，更大一波出走潮恐醞釀中。

有消息傳出，奧、布兩人和其友人正和投資人商量另外成立新創公司。不料又傳出董事會和奧特曼正協商回鍋。至於已投入一三○億美元（約台幣四一七六億元）、持有百分之四十九OpenAI股份的最大金主、美國科技巨擘微軟則在奧特曼被炒後簡短回覆說，將堅持和OpenAI的合作關係。據報導，微軟帶頭施壓董事會找回奧特曼。

不少投資人亦表達支持奧特曼復職，若他另起爐灶也有意注資。一位知情人士聲稱，微軟遭蒙在鼓裡，直到其免職聲明公布前一分鐘才知道。

OpenAI不像一般公司，董事會任務並非最大化股東價值，其中沒任何人持有OpenAI股份。有消息指稱，OpenAI共同創辦人兼首席科學家蘇茨克維是這次逼宮的關鍵人物。

美國新聞網站Semafor引述一位知情人士報導，奧特曼被解除職務時正為一個專注於硬科技的新創投基金籌集資金。其他知情人士也指稱，他最近幾天精神狀態很好，十五日晚間還參加業界聚會，顯示他當時還不知情將被開除。

另一位知情人士則說，奧特曼曾單獨討論創辦一家新的ＡＩ公司並聘請前OpenAI員工，包括幾名不滿他「被下台」而辭職的員工。預料他很快就會做出決定。與此同時，OpenAI大量高階研究人員辭職，若干企業客戶正尋找其他廠商，與創投家的高風險融資正處於危險邊緣。