南韓網路巨頭 搶攻漫畫App

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

Naver、Kakao等南韓網路巨頭，正企圖爭奪日本在漫畫應用程式（App）市場的龍頭地位，在國內成長因為人口較少而受限之際，把日本視為搶攻全球市場的灘頭堡。

日經新聞報導，東京MMD研究所針對觀賞條漫（webtoon）的使用者調查顯示，Naver旗下的LINE漫畫App去年在日本有33%受訪者使用，位居榜首，其次是Kakao旗下Piccoma的30%。表現最佳的日本業者是帝人集團Infocom的Mecha漫畫App，以12%的使用率拿下第三名，但遠不及南韓對手。

Naver原為網路搜尋巨頭、Kakao從即時通訊App起家，在南韓市場已擴展到支付、線上購物等領域，但南韓人口約5,170萬人，成長機會受限，因而把成長押注在競爭實力足以匹敵國際的內容事業，尤其是網路漫畫領域，著眼日本深厚的漫畫市場。

Naver上季的條漫商品交易總額（GMV）年增5%至4,794億韓元。除了從出版商取得漫畫授權，Naver也培養自家漫畫家，還有專責的編輯部門。

日本 南韓 網路

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