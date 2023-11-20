感恩節假期帶動需求 美搭機出遊人數將創高

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電

美國本周將迎接感恩節假期，航空業者預期今年在這段時間搭機出遊的人數將創新高，但因業者增加了服務，今年機票價格反而比去年同期低。

美國運輸安全管理局（TSA）預計，17~28日期間將對3,000萬名乘客進行安檢，為史上最多。 感恩節（11月23日）過後的周日將是這段期間最繁忙的一天，預計將有290萬名乘客搭乘飛機。

歲末年終假期是美國航空公司增加收入的關鍵時刻。在假期高峰或其他高需求時期以外，隨著消費者在疫情後的狂熱旅行回歸至以往正常水準，業者已轉而採取票價打折等措施。業者也面臨燃料和勞動等成本攀升致使獲利遭侵蝕等問題。

對還在應付航管人員長期短缺等壓力的航空業者來說，感恩節將是一場考驗，也得以了解如何處理年底假期旺季的龐大運輸量問題。

聯邦航空管理局（FAA）預計，感恩節假期航班的高峰將落在感恩節前的周三（22日），估為49,606架次，高於去年同期高峰的48,192架次。由於近幾個月航空公司增加服務，感恩節前的許多票價都比去年同期便宜，使許多消費者鬆了一口氣。

感恩節 美國航空 票價

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