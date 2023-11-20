星嚴控家族理財室

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電

隨著新加坡當局實施更嚴格的新監管措施，全球許多投資人在當地申請設立家族理財室的時間，可能要等待長達18個月。

英國金融時報（FT）報導，新冠疫情期間，在新加坡設立理財辦公室的需求激增。新加坡金管局（MAS，央行）資料顯示，在星國註冊、管理數百億美元私人財富的家族理財室數量去年底已飆增至1,100家，遠多於2018年的50家。

在星國政府展開大規模的洗錢調查後，也更嚴格審查家族理財室申請。律師和顧問說，新註冊的速度已放緩，需求正在降溫，因為處理時間從原本的不到六個月不斷拉長，一些情況下甚至長達18個月，包括現有申請案件積壓，以及當局以更嚴苛的新標準進行審查。

律師事務所Dentons Rodyk的私人財富和家族理財室業務共同主管劉家銘說，來自富裕家庭和個人的詢問數量，已從每周兩到三起，減至「每月兩到三起」。IQ-EQ私人財富業務發展主管巴尼亞也證實 ，今年家族理財室註冊數量放緩，雖然一些案件要等18個月，但更多情況是接近12個月。

新加坡8月爆發20億美元的洗錢醜聞震驚政壇。檢調人員正在調查部分資金是否流入家族理財室、以及是否受惠於這些投資工具的稅務優惠。

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