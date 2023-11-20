美股年終行情 看零售業臉色

隨著美國上市公司財報季接尾聲，標普500指數企業上季獲利恢復成長，象徵「獲利衰退」告終，但這不代表美國企業就此脫離險境，隨著頗具挑戰的年底購物旺季到來，市場尤其擔心零售業者可能扯牛市後腿。

迄今90%以上的標普500成分企業都已公布第3季財報，總盈餘比去年同期增加4%，是連續三季盈餘下降之後首次回升。企業盈餘止降回升，對美股的年終行情是一大順風。

由於通膨下降及工資增加，令華爾街寄望於民眾打開荷包。10月零售銷售雖然下降，但減幅小於預估，且扣除油品後銷售仍增加，令多頭更相信美國民仍願意花錢。全美零售協會預測，今年年終購物季銷售額將比去年同期增加3%~4%。

然而，最近目標百貨及沃爾瑪等消費類業者的盈餘不佳，增添企業與投資人對美國經濟前景的憂慮。沃爾瑪上季扣除燃料後的銷售額比去年同期增加4.9%，執行長董明倫上周指出，10月底銷售下降，且擔心物價下降影響業績，令市場對消費者需求憂心忡忡。

此外，目標百貨與家得寶銷售下降，因消費者對非必需品望而卻步，Gap同店銷售也減少。

本周諾斯壯（Nordstrom）與Abercrombie & Fitch等零售商將公布上季業績，已成為市場焦點。另外科技巨擘輝達（Nvidia）也將於本周公布財報。今年來標普500零售類股指數僅上漲4%，遠低於大盤18%的漲幅。

分析師指出，消費者行為反覆無常。由於民眾有工作、有收入、還有儲蓄，因此不會停止購物。儘管非必需品支出走軟，但總支出額未大幅減緩。