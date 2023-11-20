以哈停火？投資人期望落空

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
華盛頓郵報報導，以色列和巴勒斯坦民兵組織哈瑪斯達成協議，將暫時休兵，但遭美國白宮否認。（美聯社）
華盛頓郵報報導，以色列和巴勒斯坦民兵組織哈瑪斯達成協議，將暫時休兵，但遭美國白宮否認。（美聯社）

華盛頓郵報報導，以色列和巴勒斯坦民兵組織哈瑪斯在美方斡旋下達成初步協議，雙方將暫時休兵，但遭美國白宮否認，且以色列軍隊和哈瑪斯武裝份子仍在加薩走廊北部激烈駁火，以色列同時也發動空襲，期待中東局勢降溫的投資人，可能期望落空。

華郵18日引述阿拉伯和其他地區外交人員報導指出，在以色列、美國和由卡達充當代表的哈瑪斯在杜哈經過數周商議後，以色列和哈瑪斯達成六頁的協議，主要細節包括所有衝突勢力將暫停行動至少五天，哈瑪斯將分批釋放50名或更多人質，以婦孺為主，每24小時釋放一批，屆時無人機將全程監督地面休戰情況。

報導指出，加薩走廊最快在未來幾日內迎來以巴衝突首次長時間休戰，協議也希望藉由休戰放行更多燃料等人道援助進入加薩地區。

然而，白宮表示，目前沒有華郵所稱、以色列與哈瑪斯之間釋放人質的協議，「還沒有協議，但我們持續努力達成一項協議。以色列總理內唐亞胡也表示沒有達成協議。

美國總統拜登則投書華郵，呼籲哈瑪斯釋放人質並繳械，他也擘劃他對戰後加薩走廊未來的架構，包括以色列不再占領，由「重振的巴勒斯坦當局」統一治理，以及以臨時的安全安排進行重建。

路透報導，哈瑪斯19日仍在加薩市北部等地繼續展開游擊式抵抗，目擊者也指稱哈瑪斯武裝份子和以色列地面部隊仍在激烈駁火。

隨著巴勒斯坦人民死傷不斷攀升，加之近日發現兩名以色列人質罹難，內唐亞胡面臨愈來愈大的壓力，上百個國家呼籲以軍立即停火，但不包含美國。

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