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通膨、工資雙漲…日本經濟正在「向上轉折點」 學者指1根本問題：缺乏活力

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
日本通膨、薪資等經濟指數逐步穩定，許多投資者都樂觀其成。（Photo by Wayne Hsieh on Flickr under C.C. License）
日本通膨、薪資等經濟指數逐步穩定，許多投資者都樂觀其成。（Photo by Wayne Hsieh on Flickr under C.C. License）

良性通膨、工資上漲，日本經濟正在向上的轉折點！在國際通膨與央行升息的影響下，日本政府也一改過去維持通縮的政策，該國也出現通膨、工資上漲等消息。但學者指出，企業文化過於僵固、終身雇傭制才是日本經濟過去濟缺乏活力的原因。

經濟日漸重振

經濟學人》報導，日本在資產泡沫化後，陷入長期的通貨緊縮，經濟成長率放緩。然而，最近因為全球通貨膨脹與各國央行升息的狀況，該國經濟狀況出現改變，正面臨近30年最快的物價增長，同時薪資也漸漸往上增長。

日本經濟逐步重振，許多投資者都樂觀其成，尤其是日經指數也攀升到資產泡沫破滅以來的新高。投資銀行摩根士丹利就指出，日本「令外界相信它正在脫離經濟停滯」。

但東京大學學者指出，過去十幾年來，日本的經濟的問題根本上是缺乏活力，如新成立的企業太少、老企業的薪資又幾乎沒有變化，加上民眾需要長期待在同一間公司的社會文化，都使經濟發展停滯，「然而，現在狀況已開始改變」。

重塑企業文化

因為通貨膨脹的外部環境，導致不少企業開始重新檢視成本、售價與薪資，加上日本勞動力短缺的狀況，愈來愈多企業祭出更高的薪資來吸引人才。

此外，俄烏戰爭、中美對峙等狀況，也能日本企業意識到「我們不能再維持現狀」，需要考量全球供應鏈的變動。《EDN》像是美國科技巨擘IBM就重整全球布局，並與日本晶片國家隊共組的合資公司Rapidus，攜手開發2奈米半導體技術。

新一代的年輕人也開始重塑日本根深蒂固的企業文化，媒體新創公司Pivot創辦人竹下隆一郎就指出，許多日本年輕人希望能擺脫終身雇用制、男性主導與年資制度等模式，盼能營造出更活力的企業文化。

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日本經濟 薪資 通膨 資產 成長率

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