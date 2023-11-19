業者悲觀銷售前景 黑色星期五折扣殺很大

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

美國感恩節隔天的「黑色星期五」購物日將在本周登場，而零售商在10月祭出的「黑五」前暖身折扣幅度比往年還要大，顯示業者擔憂今年年終購物季可能欠缺熱絡需求。

CNBC報導，據Adobe Analytics數據，美國今年10月服飾、家電、電腦等類別產品的促銷折扣比2021和2022年高出許多。例如網購服飾價格今年整個10月比月初降價9%，但在2021和2022年同期，只分別降了2%和5%。

在Adobe追蹤的八種熱門商品類別當中，只有電器和玩具今年10月的折扣少於前兩年。

Adobe的數據並未包含實體零售據點的促銷，但涵蓋了超過1兆次的美國電商網站訪問量、1億項單品和共18種商品類別。

研究業者GlobalData的數據也支持Adobe的發現。該公司表示，今年10月服飾、家居用品、電子產品、玩具和遊戲、運動用品和美妝品的平均折扣高達24.1%，遠高於2019年的16.7%和2021年的12.9%。

雖然美國今年年終購物季的提前大幅折扣預料創下紀錄新高，但這不一定預告未來經濟狀況將會艱困。不過，此一趨勢確實顯示消費者變得日益謹慎，以及零售商採取措施，以便刺激需求和維持競爭力。

折扣 美國

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