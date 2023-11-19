美股連漲 年終行情聚焦

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

美股上周五（17日）小漲作收，連三周上漲。投資人預期聯準會（Fed）將結束升息，因而恢復風險胃納。美股年底前是否繼續上攻，除投資人對經濟實現軟著陸的信心之外，還需靠公債殖利率和年終行情配合。

大型股「七巨頭」壓軸的輝達（Nvidia）將於本周二盤後公布財報，將左右科技股漲跌。輝達財報仍可能超越投資人的高度期待，但11月已大漲近21%，要再突破的門檻很高。

標普500指數上周五小漲0.1%，一周上漲2.2%，已連三周上漲。道瓊工業指數上周五持平，那斯達克指數漲0.1%。費城半導體指數和台積電ADR各漲0.7%和1.1%，周線各漲4.4%和2.2%。對追蹤小型股表現的羅素2000指數一周大漲逾5%。

上周公布的通膨數據低於預期，令投資人信心大振。不過，美國債市從超賣迅速轉為超買，已引發市場接下來可能稍事整理的預期心理。

美國銀行首席投資策略師哈內特認為，經過這波輝煌漲勢，技術面和總經開始堆積阻力，投資人宜適度減碼。

指數 投資人 美國

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