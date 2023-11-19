OpenAI大地震 CEO遭解雇

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
OpenAI董事會17日突然將執行長奧特曼（左）解職，圖右者為OpenAI首席科學家蘇茨克維，據傳兩人在諸多議題有所衝突。（路透）
OpenAI董事會17日突然將執行長奧特曼（左）解職，圖右者為OpenAI首席科學家蘇茨克維，據傳兩人在諸多議題有所衝突。（路透）

發表ChatGPT、開創生成式人工智慧（AI）熱潮的OpenAI傳出人事大地震，共同創辦人兼執行長奧特曼17日突然被公司董事會解職，引發公司內部及科技業界錯愕。據了解，奧特曼去職是因在技術安全、獲利等核心問題上，與董事會的日益分歧。

OpenAI董事會說：「董事會對奧特曼繼續領導OpenAI的能力，不再有信心」，「他在與董事會的溝通中並不總是那麼坦白」。技術長穆拉蒂獲任命立即出任臨時執行長，繼任人選正在尋找。董事會宣布開除奧特曼幾小時後，同為OpenAI創辦人的總裁博克曼，表示自己也辭職了。

奧特曼去職後，在社群平台X貼文寫道，「我喜歡在OpenAI的時光，對我個人來說是變革的，希望對這世界也有些許改變。最重要的是，我喜歡與如此有才能的人一起工作。接下來的事，以後會有更多要說。」

要求匿名的知情人士告訴彭博新聞，奧特曼與董事會成員，尤其是首席科學家、也是共同創辦人的蘇茨克維，在生成式AI的開發速度、如何將產品商業化以及減少其對公眾潛在危害所需的措施等方面，發生衝突。

除戰略上的分歧外，董事會成員還對奧特曼的創業抱負頗有微詞。消息來源表示，奧特曼一直在尋求從中東主權財富基金籌集數百億美元，想創辦一家AI晶片新創公司，打算與輝達（Nvidia）的處理器競爭。奧特曼也同時在爭取軟銀集團董事長孫正義對一家新公司投資數十億美元，準備和前蘋果設計師艾夫合作生產針對AI設計的硬體。

蘇茨克維和他的董事會盟友對奧特曼以OpenAI名義籌資的做法感到不滿，他們擔心新的業務可能不會採用與OpenAI相同的治理方式。董事會17日突然出擊，包括奧特曼本人在內的許多與公司關係密切人士，都大吃一驚。OpenAI很快就切斷奧特曼在公司電子郵件和各設備的所有訪問權限。

OpenAI 設計師 財富

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