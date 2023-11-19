布蘭特油價收復80美元

石油輸出國家組織與盟國（OPEC+）傳出正考慮進一步減產，原因是油價持續下跌，且對以色列─哈瑪斯戰爭備極憤怒，而沙烏地阿拉伯也準備將減產行動延長到明年，消息帶動國際油價上周五（17日）強勁反彈逾4%。

布蘭特原油明年元月期貨每桶大漲3.19美元，漲幅4.1%，收復80美元大關，報每桶80.61美元；西德州原油12月期貨上漲2.99美元，漲幅4.1%，報75.89美元。

布蘭特油價已從9月接近98美元的今年高點，上周四跌至每桶約77美元，累計跌幅達20%，並創四個月來低點。

英國金融時報引述四位知悉沙國政府事務的人士報導，沙國現行每日產量減少100萬桶的措施原本預定12月結束，現在可能會將減產措施至少延續到明年春季。目前沙國日產量約900萬桶，而沙國最大日產能達1,200萬桶。

另外，OPEC+將在11月26日召開部長會議時，討論日產量進一步減產的可能性。儘管最近油價下跌是促使OPEC+再擴大減產的主因，但一些成員國也對以色列在加薩引發的人道危機極為憤怒，科威特、阿爾及利亞與伊朗代表對以哈衝突的反應最強。

另一位與波斯灣國家高層熟識的人士表示：「不應低估OPEC國家的憤怒，以及波斯灣地區領袖承受的民眾壓力」。

他表示，雖然並不會重演1970年代時的石油震撼，但華府與華爾街都對石油供給可能吃緊的風險掉以輕心。

摩爾大通分析師馬雷克表示，OPEC+可能進一步減產100萬桶，預先反制明年上半年「可能出現的需求疲軟」；如果落實再減產，沙國可能要其他成員國「共同承受這項負擔」。

其他分析師指出，沙國能源部長阿布都阿濟茲可能催促其他國家擴大減產，或執行之前做出的減產承諾，並以沙國可能再度全面增產來威脅其他成員國。

不過一些專家指出，OPEC+各國將考慮本身在國際舞台的地位逐漸提昇，因此可能對減產步步為營，例如阿聯是本月聯合國第28屆氣候峰會（COP28）的地主國。RBC資本市場公司商品研究主管克羅夫特說：「中東目前情勢相當微妙。儘管油市基本上不認為以─哈衝突會擴大，但風險仍然很高，尤其是以色列與黎巴嫩真主黨之間的對抗可能把伊朗也拉入衝突。」