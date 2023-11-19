遠距上班風潮 催動商品買氣

新冠疫情期間，美國民眾的消費型態發生重大變化。2020年疫情爆發初期，先是產品支出增加，解封後消費重點又從產品轉回服務。如今由於民眾在家工作的時間增加，對產品支出的金額仍高於疫情前水準，買氣也無停歇的跡象。

據商務部數據顯示，9月（最新數據）消費者花在產品上的支出經季節調整後，占總支出的33.3%，比2019年的平均比率31.4%高出不少。由於最近產品價格走勢溫和，而服務類價格持續上漲，顯示產品支出比率升高與通膨關係不大。事實上今年9月經通膨調整後的產品支出額，比2019年的平均支出額高出20.4%，而同期間服務類的實質支出額只成長7.6%。

美國消費者採購產品的最新偏好，可能是反映疫情以來，民眾重新思考消費優先順序的結果。隨著宅男、宅女增加，使一些民眾偏愛餐桌，而非外食；偏愛起居室的長椅，而非電影院的座位。但最明顯且持續的改變，則是許多人在家工作的時間比疫情之前多出許多。

據人口普查局10月下半月的調查指出，在受訪者中過去7天有一天在家工作者，占29%，比率與一年前幾乎完全相同，顯示疫情之初出現的「在家工作」革命仍未消退。

民眾在家工作的機會愈多，利用服務的機會自然減少。例如搭乘大眾運輸工具，或是在市區吃午餐，下班上酒吧等支出都減少；如果消費者原本是辦公室附近健身房的會員，現在他們不再上健身房，而是把健身器材買回家。

高盛集團的分析顯示，消費者購買的產品，往往是用來替代他們以往的服務支出。例如現在不用買公車月票，省下的錢就可能去買一張更舒適的辦公椅；不再去健身房騎健身腳踏車，就可能買一輛自行車。

商務部的數據也顯示這種消費形態。舉例而言，在疫情爆發之前十年期間，運動器材、樂器及書店在內的休閒運動用品銷售額非常差，一部分是因為業務被電商侵吞；但今年9月這些商店的銷售額比2019年的平均額高出29%。

零售業者已經注意到這種變化。家得寶（Home Depot）執行長狄克9月曾表示，居家修繕用品占個人消費支出比率雖從疫期間的頂峰水準趨於溫和，但仍看好此一市場。他表示，大部分民眾仍有一天、兩天，甚至三天都在家工作，待在住家的時間因而增加。