美股連三周10％輝煌漲勢料休整 Nvidia財報天險待跨越

美國股市周五小漲作收，連續三周上漲。投資人預期聯準會（Fed）即將結束升息以避免經濟衰退，已恢復對風險的胃口。美股接下來可能稍事休整，年終以前繼續上攻再創今年或歷史新猷，除投資人對經濟實現軟著陸的信心之外，還需要靠公債殖利率和年終漲勢來配合。

大型股「七巨頭」壓軸的輝達（Nvidia）將於周二盤後公布財報，也足以左右科技股漲跌。那斯達克綜合指數今年漲勢幾乎都以輝達馬首是瞻。輝達財報仍可能超越投資人的高度期待，但11月已上漲近21%，再突破的門檻也很高。

標普500指數周五小漲0.1%，本周上漲2.2%，已連續三周上漲。道瓊工業指數周五幾無變化，那斯達克綜合指數也0.1%。費城半導體指數和台積電ADR各漲0.7%和1.1%，周線各漲4.4%和2.2%，也是連三周上漲。對經濟敏感、追蹤小盤股表現的羅素2000指數本周大漲逾5%。

本周公布的通膨數據低於預期，令投資人信心大振，標普500指數11月7.6%的猛烈漲勢也得以延續。市場押注Fed已完成升息，通膨也繼續向目標水準降溫而無衰退之虞，即達成軟著陸的難得紀錄。從利率期貨來看，Fed 明年5月降息的可能性已超過50%。

美股債市從超賣迅速轉為超買，也引發市場接下來可能稍事整理的預期心理。從美國銀行引述EPFR數據來看，截至11月15日當周，全球股票基金吸引235億美元資金流入，規模為今年第二大。

美國銀行首席投資策略師哈內特（Michael Hartnett）認為，經過這波「極其壯觀的漲勢」，技術面和總經開始堆積阻力，投資人宜適度減碼。

富蘭克林坦伯頓基金基金經理人桑娜．德賽（Sonal Desai）表示，本周債市漲得太急太快。她告訴彭博電視：「市場已反映比完美著陸還好的情況，但通膨仍有風險，也沒有夠多數據能支持明年較早降息的看法」。

標普500指數這三周上漲10%，創下2020年來連三周最大漲勢，距今年最高和歷來新高各只差2%和6%之遙。若突破下一個阻力點4,520，可能進一步重登今年盤中最高4,607點。但若要美股持續上漲，公債殖利率至少得不漲或下降來配合。

美國10年期公債殖利率周五變動不大報4.441%，上月底觸及5%後，11月已下跌逾0.4個百分點。

適逢年終，也有利美股漲勢，1950年以來，11月和12月平均各漲1.5%和1.4%，是一年平均表現第二佳和第三佳的月份。