OpenAI董事會開除執行長奧特曼 彭博：雙方存在廣泛的分歧

開發出聊天機器人ChatGPT的OpenAI公司董事會17日開除了執行長奧特曼（Sam Altman），理由是他們對他領導公司的能力失去信心。彭博資訊引述知情人士說法報導，奧特曼跟董事會之間存在著廣泛的分歧，特別是公司的共同創辦人兼首席科學家蘇茨克維（Ilya Sutskever）。

這位要求匿名的知情人士表示，雙方的爭論包括了人工智慧（AI）安全、技術的開發速度與公司商業化上的意見分歧。

報導指出，奧特曼的雄心壯志可能也在雙方分道揚鑣發揮了作用。一位瞭解投資計劃的人士表示，奧特曼一直指望從中東主權財富基金募得數百億美元，以創建一家AI晶片新創公司，好跟輝達（Nvidia）生產的處理器競爭。此外，奧特曼也在追求軟銀集團董事長孫正義對一家新公司投資數十億美元，要跟蘋果公司前設計師艾夫（Jony Ive）合作，打造以AI為導向的硬體。

知情人士表示，奧特曼以OpenAI的名義募資，而這些新公司沒有跟OpenAI共享同樣的治理模式，有可能讓蘇茨克維與他在公司董事會的盟友覺得反感。

彭博資訊指出，OpenAI董事會關於安全的糾紛，呼應了該公司對於負責任開發強大AI工具而存在已久的內部裂痕。自OpenAI草創以來，這些問題一直困擾著他們。同時，安全與商業化方面的類似分歧，不只是億萬富豪馬斯克2018年跟OpenAI決裂的原因，也導致了一群員工在2020年出走與創立競爭對手Anthropic。