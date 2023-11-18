碳市場展望 全球碳捕捉產能可成長50%

市場分析顯示，拜世界各國對增加碳捕捉能力相關計畫與倡議提供有力的政策奧援，全球碳捕捉、利用和封存（CCUS）的年碳捕獲量已突破1億噸，產業2年內可成長50%，

為應對暖化造成氣候變遷致災，降低大氣中二氧化碳濃度的技術成為新寵。二氧化碳捕捉、利用與封存（CCUS）是從像燃煤發電廠等化石燃料排放中捕捉二氧化碳；而直接空氣捕獲（DAC）是從大氣中直接去除二氧化碳，屬一種負排放技術。兩者都是防止二氧化碳分子進入大氣。

碳交易新聞網站CarbonCredits.com指出，CCUS產業到2025年底前可望增長50%，到2035年底前可達到每年4.2億噸的碳捕獲量。

對CCUS基建投資在2022年已達64億美元，今年更有50億美元融資規模。

CCUS市場最初只聚焦天然氣加工，但隨脫碳成為顯學，如今已擴展至包含發電、水泥、鋼鐵等碳排密集領域。

報導另引述彭博新能源財經（BNEF）表示，CCUS業自2022年起每年碳捕獲達1.4億公噸；預計到2035年底，複合年增率將達18%，年捕獲量4.2億公噸，這已相當於目前全球每年碳排量的1.1%。

推動CCUS市場擴大的主要因素包括氨、氫生產和發電。兩者合計將佔目前碳捕捉產能的33%。

以國家來看，美國仍是布建碳捕捉的龍頭，到2035年仍可佔40%的市場份額，其次是英國16%；其他像澳洲、荷蘭、中國等碳排大國約各可取得3%到4%。

值得一提的是，彭博新能源財經強調直接空氣捕獲（DAC）的成本遠高於原本預期，這種技術的成本達每噸1100美元，需讓供應鏈大到能支應這種技術，到2030年時才有可能降為每噸400美元。

至於CCUS技術的成本則為每噸92到130美元，若要輸運液態二氧化碳，價格得再高2到4倍。