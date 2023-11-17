本拉登信件視頻引爭議 TikTok稱將禁止

（德國之聲中文網）在以色列與恐怖組織哈馬斯戰爭引發辯論的背景下，本周，TikTok平台上有關本拉登20年前一封信的視頻引發討論及廣泛傳播。一些西方用戶甚至對信中內容表示贊揚。

這封信是在基地組織對美國發動恐怖襲擊、導致近3000人死亡後寫的。信中批評美國對以色列的支持，指責美國為"壓制"巴勒斯坦人提供了資金，信中也包含反猶主義內容。

本拉登於2011年在巴基斯坦被美國軍方特種部隊擊斃。

TikTok在一份聲明中稱："推廣這封信的相關影音明確違反了我們有關不得支持任何形式恐怖主義的規則。"

周四(11月16日)，在TikTok上搜索"Letter to America"（致美國的信）沒有顯示結果，並有提示信息稱，相關內容可能"違反我們的指導原則"。

周四TikTok這一聲明發布前，一些美國議員呼籲禁止這一由中國公司擁有的應用程序，並再度提出批評。

民主黨議員高特海默（Josh Gottheimer）周三在X平台上表示，TikTok在"推廣支持恐怖主義的宣傳，以影響美國人"。

周三，英國《衛報》刪除了2002年發表的本拉登這封信的全文。《衛報》網站稱，這封信在沒有介紹背景信息的情況下在社交媒體上流傳。該報將會引導讀者前往最初提及這封信的相關新聞報道中。

TikTok此前表示，其向用戶推薦內容的算法並不會推廣某些特定內容，並稱該公司自10月7日以來，已刪除了數十萬個違規傳遞錯誤信息以及支持暴力的視頻。

（路透社）

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