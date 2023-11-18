不只藍領？印度移工超搶手 30國簽約：要護理師、半導體人才

印度與台灣簽署勞務合作備忘錄，已進入最後階段，據傳10萬移工即將來台的消息沸沸揚揚，國內擔憂衝擊青年就業，甚至因文化差異影響社會秩序。不過，隨著各國迎接高齡社會，印度移工其實搶手如「當紅炸子雞」，30多國搶著要？甚至德國、美國動作比台灣積極，配套不少優惠招才政策。原來搶的不只是藍領勞工？護理師、半導體人才都是鎖定範圍。

台灣即將於2025年邁入超高齡社會，勞動力短缺難題已成燙手山芋。為此，台灣正與印度簽署勞務合作備忘錄（MOU），有意引進數萬名印度勞工，填補產業勞動力空缺。當前MOU已進入簽署最後階段，最快將於2023年底上路，勞動部15日雖說明，初步將採取定額漸進的方式，但仍引起廣大民眾熱議。

印度勞動力超熱門！30多國爭搶

印度擁有全球最多人口，且人口結構年輕、外語能力優秀，更具備豐沛的高技術人才，其實早已成為多國填補勞動力空缺的首選，各國紛紛搶著簽約。

印度《經濟時報》報導，有30多國對印度的技術移工市場大感興趣，確定合作的主要國家，包括美、英、日、德、澳，瑞典與芬蘭等。初步計算，16國在五年內的勞動力空缺，對印度經受訓勞工的需求，高達370萬名。

印度技能發展部不具名官員指出，為確保印度培訓的勞動力，可在國際上占有一席之地，「我們已摸清確定合作國的產業需求，安排對應的勞工培訓。」

眾多國家中，德國不僅相當受印度人才歡迎，德國政府也運用這點，大動作招募印度的優秀勞動力。

從半導體到護理人力荒，德國搶簽勞動協議

《經濟時報》8月報導，德國的印度留學生超過4.2萬人，較前一年增長25％，在海外留學生中占比最高。在德的印度公民，人數也不容小覷，2022年12月官方數據顯示，共有超過20萬人長期居住在德國。

對此，德國也敞開雙臂表示歡迎，去年底與印度簽署「德印移民和流動協議」（German-Indian Migration and Mobility Agreement），是德國第一個與原籍國簽署的移民相關協議。德國內政部長費瑟（Nancy Faeser）形容，這是德印之間重要的里程碑，將協助印度青年在德國求學、培訓、就業，「是吸引德國勞動力市場急需的，技術勞工的重要步驟。」

《德國之聲》8月報導，專家估計，德國每年需增加至少150萬移民，才得以補足人力荒，包括台積電選址設廠的「薩克森矽谷」，半導體人才都極度短缺。另外，根據德國醫院協會（German Hospital Association）2021年數據，德國各地診所護理人員空缺達1.4萬，重症加護病房職缺另有8000名，為此，德國勞動部長赫爾（Hubertus Heil）於今年G20峰會期間走訪印度，大力招募印度護理人才赴德。

以色列擴大招募印度移工，最高將達16萬人？

不只德國，以色列外交部長柯恩（Eli Cohen）5月出訪新德里，與印度簽署一項勞動協議，將引進超過四萬名印度移工，其中3.4萬人，將填補以色列營造業的人力荒。

值得注意的是，過往，印度移工在以色列多擔任護理相關職業，這是首度瞄準建造產業，凸顯以色列與印度深化合作關係，有意降低對巴勒斯坦勞力的依賴。國際勞工組織（International Labour Organisation）5月發布《阿拉伯被占領土工人狀況》的數據顯示，共19萬2700名巴勒斯坦人在以色列工作，較前一年增加1／3，其中約六成巴勒斯坦工人從事建築業。

隨著以色列與哈瑪斯衝突延燒超過一個月，印度報業托拉斯（Press Trust of India, PTI）11月9日報導，以色列建造業缺工危機高達數萬人，承包商迫切請求以國政府，開放更多印度移工。

相較5月簽署的協議內容，PTI消息來源透露，以色列經濟部長巴爾卡特（Nir Barkat）4月走訪印度時，早已有意招幕各行業的印度移工，不僅限於建造業與護理人員，「討論圍繞著引進16萬名人力。」值得注意的是，當前以色列的印度移工人數約二萬名，即便正經歷戰事，以色列的薪資與「安全性」，對印度勞工仍深具吸引力。

隨著以色列與哈瑪斯衝突延燒超過一個月，以色列建造業缺工危機高達數萬人，承包商迫切請求以國政府，開放更多印度移工。（路透）

印度移工進軍全球，家庭年收入比美、澳還高？

事實上，印度出生、居住在他國的人口正持續攀升，根據聯合國最新數據，2020年，全球共2.81億移民人口（居住在非出生國），印度以1800萬奪下冠軍，第二大群體墨西哥裔為1120萬人，海外人華人約1050萬人，位居第三。

《經濟學人》報導，印度出生移民早已遍布世界各地，其中，中東高報酬的低技術建造業與酒店服務業，吸引大量印度青年湧入，讓阿拉伯聯合大公國，成為最多印度移民居住的國家，人口達350萬，另外，排名第三的沙烏地拉阿伯，也有250萬印度移民。

至於美國，則以270萬印度移民人口，拿下第二多印度移民居住國，不過，美國的印度移工人口較多元，從貧窮、低種姓的印度人口，到資訊、醫療產業的精英人才，都正追尋「美國夢」。2022年，美國頒發給電腦科學家等「特殊職業」技術工人的H-1B 簽證，高達73％由印度出生的移工獲得。

印度移民不只人口數龐大，口袋也愈來愈深，根據美國智庫移民政策研究所（Migration Policy Institute）統計，2021年，在美國的印度移工，家庭年收入中位數約15萬美元，是全美平均的兩倍，也遙遙領先9.5萬美元的中國移民。同樣在澳洲，《經濟學人》報導，近58萬名印度移民家庭年收入中位數，接近8.7萬澳元，超過全國平均6.2萬澳元。

對面臨人力荒的國家來說，近年印度勞工大量進軍海外，可謂一場及時雨，卻也可能排擠本土就業需求，尤其是印度移工，在高階技術產業更占有一席之地。如何拿捏海外移工數量，保護本土就業市場，恐怕是當前高齡化趨勢下，各國無法避免的課題。

（本文出自2023.11.16《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）