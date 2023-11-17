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避開陸股的投資策略？ 說來簡單做起來難

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
避開陸股的投資策略說來簡單做起來難。歐新社
避開陸股的投資策略說來簡單做起來難。歐新社

截至11月中，MSCI中國指數下跌8%，同期間，不包括中國大陸在內的新興市場基準指數上漲8%，投資報酬率的天差地別，加上美中地緣政治的緊張局勢，導致市場日益追捧排除陸股的EFT。但投資人真能完全減持陸股嗎？

華爾街日報報導，許多分析師和投資組合經理對避開中國大陸的策略持懷疑態度，部分是因為，這個全球第二大經濟體對亞洲、乃至於全世界擁有巨大影響力。看衰大陸前景的人應考慮如何對其經濟低迷避險。理由如下。

大陸是所有人的問題。資管公司Amundi日本除外亞股部門副主管Hicham Lahbabi說：「我不知道剔除掉中國大陸的新興市場是否真的存在」。被認為可能成為美中軍事衝突導火線的台灣，在MSCI新興市場（中國除外）指數占的權重超過21%，而台灣貿易約五分之一依賴大陸。又例如巴西、南非和南韓，最大出口市場都是中國大陸，而這些國家也都是MSCI 新興市場（中國除外）指數的重要組成部分。此外，不僅新興市場，中國也是美國最大貿易夥伴之一，儘管比重下降。

專業人士還沒準備好。希望免受大陸市場波動影響的投資人面臨難以如願的技術障礙：除非散戶打算自己選股，否則勢必要委託別人管理自己的資金——不管是主動式基金的經理人或被動型基金如ETF——絕大多數新興市場股票基金都持有陸股。想投資完全不含陸股的新興市場，選擇可能減少90%以上。資管公司最終可能填補此一空白，但需要時間。

投資人動輒受制。根據世界交易所聯合會（WFE）數據，截至9月底，在上海和深圳證交所上市的陸企價值超過11兆美元。還有數兆美元的陸股在香港和美國證交所上市。沒有其他任何新興市場能有這種規模。印股、韓股和巴西股市的市值分別為3.6兆、1.7兆和8,500億美元，投資下去的結果很可能是把錢集中於同一批股票，風險不夠分散。

例如，Federated Hermes全球新興市場主管Kunjal Gala解釋，投資人選擇將資金轉移到台日韓印—亞洲除大陸和香港之外最大的幾個股市—會被迫重押科技股，「受制於晶片周期和換機潮」。

新興市場 陸股

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